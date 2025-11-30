Cruz Azul supera susto con Chivas y va a semifinales

Cruz Azul dio un golpe a los fantasmas de su pasado y avanzó a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con remontada (3-2) sobre Chivas.

Fiel a su costumbre, el cierre de eliminatoria de los cementeros estuvo cargado de dramatismo. Perdía por un gol a menos de 20 minutos de concluir la vuelta de cuartos de final en el estadio Olímpico Universitario (CU) y, cuando logró empatar, le marcaron un penal en contra.

La Máquina necesitaba al menos el empate en su fortaleza, CU —donde llevaba 21 partidos invicto en 2025—, para avanzar a su cuarta semifinal consecutiva de Liga MX. Haber finalizado en la tercera posición de fase regular, mientras que Chivas en sexto, le otorgaba ese beneficio.

Desde el principio estuvo a contracorriente, primero por la enorme cantidad de aficionados rojiblancos en el recinto del sur de la Ciudad de México, que se hicieron notar con varios cánticos. Ya en cancha, Cade Cowell adelantó a Guadalajara al 8’ después de un centro de Efraín Álvarez en un tiro de esquina exprés que tomó dormida a la defensa cementera.

La calma regresó cuando Gabriel ‘Toro’ Fernández empató al 14’ después de una rápida jugada colectiva de la Máquina por banda derecha.

Sin embargo, antes de concluir el primer tiempo (35’), Chivas volvió a ponerse adelante en el marcador por conducto de Bryan González, luego de una serie de rebotes en el área del portero cruzazulino y capitán, Andrés Gudiño. La tensión renacía.

Ya en el segundo tiempo, el dominio de Cruz Azul fue abrumador, pero los fantasmas de sus múltiples derrotas en Liguillas anteriores empezaban a hacer estragos en la recta final.

Faltaba menos de media hora cuando el entrenador, Nicolás Larcamón, hizo algunos ajustes para tener más volumen de ataque, sobre todo con Ángel Sepúlveda acompañando al ‘Toro’ Fernández. Lo consiguió, porque Chivas no lograba llegar con balón dominado a media cancha.

Fue en esa vorágine cuando cayó el empate 2-2 de Chivas, que otorgaba el pase a semifinales tras el 0-0 en la ida en el estadio Akron.

Jeremy Márquez colocó el balón en el ángulo inferior izquierdo de Raúl ‘Tala’ Rangel, guardameta de Guadalajara, tras un derechazo desde el perímetro del área grande. Fue una pincelada que devolvió la alegría a la afición celeste.

Pero el dramatismo regresó en los últimos 10 minutos, cuando el árbitro, Daniel Quintero, señaló un penal por parte de Jesús Orozco Chiquete sobre Santiago Sandoval.

Los reclamos por parte de Cruz Azul cayeron como en cascada, desde la banca y en la cancha, pero la decisión fue ratificada por Quintero sin necesidad de ir al VAR.

A esas alturas del partido, el argentino Gabriel Milito —entrenador de Chivas— ya había metido a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Alan Pulido en un desesperado intento por encontrar el gol para retomar el pase a semifinales. El penal servía la mesa para esa hazaña.

El designado para vestirse de héroe fue ‘Chicharito’. Era una oportunidad única para que el ex delantero del Manchester United y Real Madrid, con la experiencia de ese pasado y su edad (37 años), se reconciliara con la afición tapatía, ya que sólo firmó un gol en toda la fase regular del Apertura 2025.

El sueño se convirtió en pesadilla. El máximo goleador de la Selección Mexicana no pudo con la presión y envió la pelota por encima del travesaño. Chivas eliminado.

Si bien hubo algunos minutos más de juego (Quintero agregó siete), Chivas ya no tuvo puntería ni motivación para llegar al arco de Gudiño.

Por el contrario, Carlos Rodríguez encontró el gol de la sentencia tras un contragolpe. El mediocampista picó el balón por encima de ‘Tala’ Rangel y concretó el 3-2 al 90+7’, con el que Cruz Azul puso punto final a cualquier fantasma.

El ambiente había estado parejo entre aficionados celestes y rojiblancos en CU, donde Cruz Azul llegó a 22 partidos sin perder en todo 2025 y tendrá, al menos, una oportunidad más para refrendar ese invicto. Será en semifinales ante Tigres.

Los gritos “¡Olé, olé, olé! ¡Somos locales otra vez!”, “¡Arrimados!” y “¡Sin estadio!” se hicieron presentes por parte de la afición de Chivas, pero al final el cántico fue por parte de la de Cruz Azul así: “¡Gracias, Chicharito!”, en alusión al penal que falló en los últimos minutos.

Cruz Azul completó el cuadro de semifinales del torneo Apertura 2025. Enfrentará a Tigres abriendo en CU y cerrando en ‘El Volcán’ de Nuevo León, mientras que la otra llave será entre Toluca y Monterrey, abriendo en el estadio BBVA y cerrando en el Nemesio Diez.

Esta fue la cuarta ocasión que Cruz Azul y Chivas se enfrentaron en Liguilla desde la instauración de los torneos cortos (1996). El historial ya está empatado con dos victorias por bando; el más reciente antecedente había sido en el Apertura 2006 con triunfo para Guadalajara.