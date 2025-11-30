Final inédita en MLS: Inter Miami contra Vancouver Whitecaps

Inter de Miami y Vancouver Whitecaps disputarán la final 2025 de la Major League Soccer (MLS), máxima liga de futbol en Estados Unidos.

Se trata de un choque inédito, ya que ninguno de los dos había llegado hasta la última instancia de la postemporada. La final será a partido único el 6 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter de Miami, luego de que tuviera más puntos en fase regular.

Este sábado 29 de noviembre se disputaron las finales de la Conferencia Este y Oeste, cuyos ganadores son los que disputarán el título de la MLS.

Inter Miami superó 5-1 a New York City FC en el Chase Stadium ante 19,136 espectadores. Tadeo Allende fue la figura con tres anotaciones, mientras que Mateo Silvetti y Telasco Segovia completaron el marcador. Justin Haak hizo el único tanto de los visitantes.

El gol de Silvetti tuvo como preludio un pase de Lionel Messi. Con esto, el ex capitán del Barcelona llegó a 405 asistencias e impuso una nueva marca en la historia del futbol mundial, rebasando las 404 que logró el húngaro Ferenc Puskas, activo de 1943 a 1966.

Messi forma parte de la constelación de estrellas del Inter Miami junto a otros ex jugadores del Barcelona, como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Este verano también se sumó, procedente del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul.

En dos años con estos y otros jugadores, las ‘garzas’ lograron avanzar a su primera final de MLS. A nivel general, su participación en la liga comenzó en 2020 y desde entonces su máximo alcance había sido la primera ronda de playoffs en 2022 y 2024.

En el caso de Vancouver Whitecaps, su participación en MLS inició en 2011 y su máximo alcance en playoffs fueron un par de cuartos de final en 2015 y 2017.

En esta ocasión, superaron 1-3 a San Diego FC en calidad de visitante, ante más de 32,000 espectadores en el Snapdragon Stadium. Brian White fue la figura con dos anotaciones, además de un autogol de Pablo Sisniega; por parte del equipo local, Hirving ‘Chucky’ Lozano logró el único tanto.

Los Whitecaps están viviendo una temporada de ensueño, ya que en verano lograron llegar también a su primera final en la Copa de Campeones de CONCACAF (Concachampions), aunque perdieron el título contra Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, en esa ocasión los Whitecaps superaron precisamente a Inter Miami en semifinales, ganando 2-0 en Vancouver y 1-3 en el Chase Stadium, que este sábado estará viendo frente a frente de nuevo a estos equipos pero ahora por el título de la MLS.

“Estamos a las vísperas de jugar el partido que soñamos a principios de temporada, en nuestra casa. Ojalá que la gente venga a apoyarnos porque con ellos somos más fuertes”, mencionó el entrenador de Inter Miami, el argentino Javier Mascherano.

Sobre la injerencia de Messi, señaló: “Por más que sea el mejor de la historia, si lo dejamos solo, es injusto pretender que nos haga ganar siempre los partidos. Bienvenido sea que el resto lo acompañe y que todo el mundo haya dado un paso adelante”.

Esta temporada también marcará el final de la carrera de Sergio Busquets, quien ostenta 36 títulos en su carrera desde que debutó en el primer equipo de Barcelona en 2008.

Del lado de Vancouver Whitecaps, el jugador más destacado para esta final es el alemán Thomas Müller, quien llegó apenas en verano.

Müller tiene 36 años y jugó de 2008 a 2025 en Bayern Múnich, donde consiguió 27 títulos. En sus primeros meses con Whitecaps, logró el Campeonato Canadiense y la Conferencia Oeste, aunque le faltaría redondear con su primera estrella de MLS.

Otro incentivo para ambos equipos son los 300,000 dólares de premio económico, ya que el boleto a la Concachampions 2026 ya lo tienen garantizado: Inter Miami por ser subcampeón de la Leagues Cup 2025 y Vancouver Whitecaps por su título en Canadá.