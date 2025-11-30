Max Verstappen vuela y se mete entre los McLaren en Qatar

Mientras Max Verstappen celebraba su séptima victoria de la temporada 2025, Lando Norris, de McLaren, perdió la oportunidad de sellar su primer título a falta de una carrera, tras terminar cuarto, mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, se alzó con el segundo puesto en el Gran Premio de Qatar.

Tras terminar en cuarta posición y por detrás de Norris en el sprint, la ventaja de Verstappen sobre el piloto de McLaren era de 25 puntos antes del Gran Premio de 57 vueltas, lo que significaba que el neerlandés necesitaba terminar por delante de su rival por el título para mantener vivas sus opciones en Abu Dabi. Verstappen adelantó a Norris en la carrera hacia la curva 1 desde la tercera posición de la parrilla y luego siguió de cerca a Piastri, el poleman, durante las primeras vueltas hasta que se activó el Safety Car por el Kick Sauber de Nico Hulkenberg, que se quedó varado. Red Bull hizo entrar a Verstappen en la primera de sus dos paradas obligatorias en boxes debido al límite de 25 vueltas en el uso de neumáticos, y se reincorporó tercero, ya que ambos pilotos de McLaren optaron por no participar.

Verstappen se mantuvo a la altura, recuperando el liderato mientras los McLaren entraban en boxes, y pronto se puso a la zaga de Norris, que había hecho su segunda parada. Cuando ambos McLaren pararon por segunda vez, Verstappen tuvo el camino libre para conseguir otra victoria y presionar a Norris de cara a la carrera que decidiría el título hasta el próximo fin de semana.

“Esta fue una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta como equipo al entrar en boxes bajo el Safety Car. Fue inteligente. Por supuesto, estoy muy contento de ganar aquí y seguir en la pelea hasta el final”, dijo Max.

TOP 5: Resultados de la carrera del GP de Qatar 2025

Pos/ Piloto/ Equipo/ Puntos/ Parrilla salida:

1. Max Verstappen/ Red Bull/ 25/3

2. Oscar Piastri/ McLaren /18/1

3. Carlos Sainz/Williams/15/7

4. Lando Norris/McLaren/12/2

5. Andrea Kimi Antonelli/Mercedes /10/5

Lista de pilotos que ganaron el GP de Qatar:

2021: Lewis Hamilton

2022: No se disputó por el Mundial 2022

2023: Max Verstappen

2024: Max Verstappen

2025: Max Verstappen