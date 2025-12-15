Santiago Giménez va al quirófano y preocupa en Mundial 2026

El tobillo del Chaco Giménez tiene la última palabra sobre los minutos que podrá jugar con el AC Milán en lo que resta de la temporada de la Serie A, pero a largo plazo, se levanta la duda sobre el tiempo que necesitará de recuperación para jugar con México en el Mundial 2026.

La última vez que el Chaco jugó fue ante Atalanta de la liga italiana, en el empate 1-1 el 28 de octubre, además, carece de gol con el Milán y solamente ha jugado 9 partidos. Mientras que, con la Selección Mexicana en el 2025 ha jugado seis partidos, el más reciente fue el partido amistoso ante Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara, el pasado 10 de octubre.

La Gazzetta dello Sport indica que Santiago se encuentra en Ámsterdam para ser revisado por Gino Kerkhoffs, un especialista en tobillo. Mientras que, en Milán ya buscaron a Niclas Füllkrug, el delantero alemán de 32 años que opera en la línea ofensiva. Fullkurg actualmente con el West Ham ha marcado apenas tres goles en 29 partidos.

A sus 24 años, ‘Chaquito’ también ha caído en su valor de mercado. Transfermarkt lo coloca en 25 millones de euros, que es la mismo que tuvo hace dos años cuando jugaba para e Feyenoord. Sobre la especulación de su salida del AC Milan, su agente Rafaela Pimienta comentó: “No me sorprende ver vínculos con la Premier League, pero no hay ningún plan para dejar el Milan. El mensaje que recibo del club también es el mismo: está todo bien con Giménez”

El acuerdo de Giménez con el Milan le conviertió en el primer futbolista mexicano en militar en el club lombardo. Con el Feyenoord dejó su mejor versión: después de más de 100 partidos, 65 goles y 14 asistencias, además de un título de la Eredivisie, uno de la Copa de los Países Bajos y otro de la Supercopa neerlandesa.