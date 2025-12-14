CDMX distribuirá placas conmemorativas del Mundial 2026: ¿Costo y a partir de cuándo se pueden tramitar?

El gobierno de la Ciudad de México presentó tres modelos de placa vehicular que serán conmemorativas rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que será una edición especial diseñada para celebrar que la Ciudad de México será sede de la inauguración del Mundial por tercera ocasión en su historia.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina afirmó que las láminas son edición limitada y están dirigidas exclusivamente a autos particulares que quieran portar un distintivo en sus vehículos que sea un recuerdo oficial del evento.

¿Serán obligatorias las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Desde el Club Deportivo Hacienda, la mandataria capitalina precisó que esta iniciativa no constituye un reemplacamiento ni implica ningún trámite obligatorio.

“Por favor, que no vayamos a mal comunicar: no es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”, subrayó.

Añadió que la placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla y que no aplica para motocicletas, sino exclusivamente para automóviles particulares.

Las personas que tengan una placa vigente podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de 1,500 pesos.

El trámite también podrá realizarse para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados de la República, siempre y cuando los propietarios se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.

El proceso se desarrollará de manera ágil y ordenada: durante enero se habilitará la compra virtual de la placa, y a partir de febrero iniciará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería.

Con el fin de garantizar rapidez, se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la ciudad, con la meta de entregar la placa el mismo día o, en su caso, en un máximo de tres días.

¿Nuevos vehículos deberán portar placas conmemorativas del Mundial 2026?

Todos los automovilistas que tengan vigente su placa y quieran adquirir la versión conmemorativa podrán hacerlo sin pagar la baja; mientras que para quienes van a emplacar por primera vez podrán escoger de manera optativa entre la tradicional o la versión mundialista, pues ambas tendrán la misma validez para poder circular, por lo que también invitó a las y los automovilistas que tienen sus vehículos registrados en otras entidades a hacerlo en la capital del país.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, dijo que la placa vehicular conmemorativa del Mundial de Fútbol 2026 será una edición limitada, y aclaró que no será obligatorio el cambiar la matrícula, solo es una opción, con la que se fortalece y celebra el mundial de futbol del próximo año, iniciativa que ayudará a un mejor control vehicular, seguridad pública y tener una mejor movilidad en beneficio para los habitantes de la ciudad de México.

¿Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026?

La placa conmemorativa estará disponible en febrero del 2026, tendrá un costo de 1,500 pesos y se emitirán 60 mil matrículas; no se cobrará la baja ni la alta de la placa y quienes así lo quieran podrán adquirir la placa normal, igual para los vehículos nuevos o de otros estados.