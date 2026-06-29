¿Qué podría llevar a México a la siguiente fase? Los escenarios posibles de cara al Mundial 2026

El Mundial 2026 es uno de los más especiales para la extensa afición mexicana. Para el “Tri” puede ser el Mundial en el que logre su mejor hazaña de toda su historia, logrando llegar lo más lejos posible. Todo nace de un gran avance en el fútbol mexicano en comparación a las anteriores ediciones en las que fue sede del mundial, esto de la mano de una afición que seguramente apoyará a su selección en todos los partidos. Pero, ¿es posible que las grandes expectativas puedan llegar a coincidir con la realidad? Bueno, lo analizaremos a detalle.

Aún queda tiempo para que empiece el Mundial y muchos aficionados al fútbol siguen consultando los pronósticos deportivos gratis de los partidos actuales, pero pronto toda la atención se centrará en los encuentros del Mundial. Seguramente México es el que se siente más “obligado” a lograr un buen resultado a lo largo del Mundial. Sin embargo, la palabra obligación puede ser muy peligrosa en el panorama del fútbol, sobre todo en los recientes mundiales donde siempre hay sorpresas. Básicamente, los malos resultados pueden ser un verdadero fracaso para los seleccionados por Javier Aguirre.

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De acuerdo a los rivales que tendrá México durante el torneo y el nuevo formato de competencia, estos son los escenarios más probables:

1. El camino de la regularidad (clasificación directa)

Desde el partido inicial del torneo frente a Sudáfrica hasta el tercer partido frente a Chequia, México debería asegurar un puesto en la siguiente ronda. Solo partiendo desde la lógica, el partido inaugural debería ser una victoria mexicana, mientras que el segundo frente a Corea del Sur podría representar un empate. Luego, la última jornada debería ser un partido relativamente fácil frente a los checos, pero aunque haya sorpresas, seguramente con 4 puntos México se asegura un lugar en la siguiente ronda.

2. Escenario ideal

El mejor de los casos sería lograr 6 puntos en los dos primeros partidos del Mundial. Esto no solo aseguraría matemáticamente un pase a los 8vos, sino que seguramente incluso el empate en la última jornada los dejaría con grandes chances de clasificar en el primer puesto. Para ello, México deberá gestionar correctamente los dos primeros resultados, presionando e intentando golear a los africanos y luego mostrando solidez defensiva y orden táctico frente a Corea del Sur.

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3. El escenario de alta tensión

Un debut en el que se rescate solo un punto frente a los sudafricanos complicaría mucho las cosas. México se tendría que ver obligado a ganarle a uno de los dos rivales más complicados del grupo, ya que de lo contrario llegaría a la última jornada con solo 1 o 2 puntos ganados, obligándolos a un partido agresivo, desgastante y, sobre todo, sin garantías de clasificación.

4. El colapso total

Una derrota abultada frente a Sudáfrica también sería catastrófica. A pesar de que México ha demostrado una gran solidez defensiva bajo el mando de Javier Aguirre, en el fútbol casi cualquier cosa puede ocurrir. En caso de caer goleados frente a Sudáfrica en el primer partido, se verían obligados a buscar una victoria abultada frente a Corea y frente a Chequia. Esto no solo significa asumir más riesgos, sino el tener que comenzar a ganar ambos partidos desde temprano para intentar asegurar goleadas.

5. ¿Puntaje ideal?

Por extraño que parezca, es muy posible que México logre un puntaje ideal si todo sale debido al plan. De hecho, las casas de apuestas ubican a México como el real favorito del grupo A, con una cuota que es bastante inferior al segundo lugar, actualmente ocupado por Chequia. Considerando el buen trabajo hecho hasta ahora por Javier Aguirre y el apoyo de la afición, seguramente el objetivo principal es lograr ganar los tres partidos.

¿Qué podría pasar luego?

Hay que recordar que este formato nuevo del Mundial pasa de fase de grupos a eliminatoria a los 16vos de final. En caso de asegurar una clasificación, ya sea como primero, segundo o mejor tercero, entonces el panorama cambia a medida que mejora sus resultados. Clasificando de primera la selección mexicana podría tener que enfrentarse a Brasil, Alemania, Países Bajos, todo esto si ellos no logran sumar puntos. Si llega a clasificar de tercera, tendrá que sortear un rival, entre los cuales podría haber grandes nombres. Por último, si acaba segunda, lo más seguro es que tenga el mejor camino, pues enfrentaría a grandes selecciones como Suiza o Bosnia, pero evitará completamente a los grandes.