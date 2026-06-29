El problema del mercado no es la oferta, es la ausencia de sorpresa

Hay momentos en los mercados donde cualquier noticia mueve los precios. Hay otros donde ninguna parece suficiente. Hoy estamos en el segundo.

Durante las últimas semanas hemos visto calor, lluvias, tensión geopolítica, declaraciones de bancos centrales, rumores de compras chinas, movimientos de los fondos especulativos y una larga lista de titulares capaces de haber provocado fuertes reacciones en otro momento del ciclo.

Sin embargo, los precios siguen atrapados. No porque falte información. Porque falta sorpresa.

El mercado ya asumió que Estados Unidos tendrá una buena cosecha. Ya incorporó que Brasil seguirá inundando el mundo con oferta. Ya aceptó que los fondos decidieron abandonar buena parte de sus posiciones largas.

Incluso el clima, tradicionalmente el gran generador de volatilidad durante esta época del año, parece haber perdido capacidad para alterar el ánimo de los operadores.

Las temperaturas aumentarán en los próximos días sobre el Medio Oeste estadounidense, pero los modelos siguen mostrando lluvias suficientes para evitar, por ahora, un escenario de estrés prolongado durante la etapa reproductiva del maíz.

Paradójicamente, esa normalidad empieza a convertirse en la noticia. Cuando un mercado deja de reaccionar incluso frente a eventos potencialmente importantes, normalmente está enviando un mensaje muy claro: la discusión ya no gira alrededor del presente. Gira alrededor de aquello que todavía no conocemos.

Por eso el reporte del USDA genera tanta expectativa. No porque se espere una revolución en los números. Precisamente porque nadie la espera.

Los balances privados anticipan existencias amplias y pocos cambios en superficie sembrada. Si el informe confirma ese escenario, probablemente reforzará la idea de que la oferta mundial continúa siendo suficiente para atravesar el verano sin mayores sobresaltos.

Eso no significa que el riesgo haya desaparecido.

Europa enfrenta una ola de calor que sigue deteriorando parte de sus cultivos.

La tregua entre Estados Unidos e Irán continúa mostrando más grietas que certezas, manteniendo una prima silenciosa sobre energía, fertilizantes y transporte marítimo.

El brote de gusano barrenador en Norteamérica recuerda que los riesgos sanitarios pueden alterar cadenas pecuarias completas con mucha mayor velocidad de la que suelen hacerlo los balances agrícolas.

Pero ninguno de esos factores ha logrado cambiar la conversación dominante. Y esa conversación es sencilla.

Mientras el clima siga acompañando, mientras la demanda no sorprenda y mientras los fondos continúen reduciendo exposición, el mercado tendrá dificultades para construir una tendencia distinta.

Quizá la mejor forma de describir el momento actual sea esta.

No estamos frente a un mercado bajista por convicción. Estamos frente a un mercado que perdió la capacidad de entusiasmarse.

Y recuperar esa capacidad suele requerir mucho más que un buen titular.

¿Estás en buenas manos?