Los vuelos chárter de Mexicana a Estados Unidos siguen en trámite: Leobardo Ávila

El director de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, informó que todavía no se ha obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos para realizar vuelos chárter a ciudades como Seattle, Boston, Houston, Atlanta, Nueva York o Dallas desde Monterrey, Guadalajara y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que en el mercado doméstico iniciarán el próximo mes una nueva campaña de marketing.

Por el momento, aseguró que siguen trabajando con personal del Departamento de Transporte (DOT) y de la Administración Federal de Aviación (FAA), entre otros organismos estadunidenses, para cumplir con los procedimientos normativos que les indiquen.

“Sabemos que precisamente EU es uno de los mercados más demandados a nivel global y no somos los únicos que estamos en ese proceso. Seguimos trabajando. Tenemos la convicción de que vamos bien y obviamente con el gran compromiso de cumplir puntualmente lo que nos dice la regulación internacional y la de Estados Unidos”, comentó.

El interés de la aerolínea mexicana, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por dichos vuelos chárter se formalizó el 27 de febrero pasado ante el DOT. En ese momento también se tenía interés de beneficiarse con el transporte de pasajeros o equipos en torno a la Copa Mundial de fútbol.

Sobre la eventual expansión internacional, el director recordó que también está sobre la mesa volar hacia el sur del país.

“No solo (queremos ir) a EU, sino Centro, Sudamérica y El Caribe. Lo estamos explorando, aunque nuestro principal enfoque es conectar a México y generar esa fortaleza de integrar las regiones, el turismo y luego vendrá la expansión a otros países”, detalló la semana pasada, luego de recibir su séptima aeronave Embraer.

Publicidad en La Casa de Toño

En los primeros cinco meses del presente año, la línea aérea transportó 156,806 pasajeros en sus 14 rutas (a principios de junio sumó a su regreso a Acapulco y en julio integrarán Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y El Bajío).

Así, en la planeación para el cierre del 2026 se contemplan 19 rutas y transportar a más de 600,000 pasajeros.

Para lograr dichos objetivos, el director de la paraestatal tiene claro que es necesario incrementar la promoción de los servicios que ofrecen y salir de la discreción. Actualmente, además de la difusión que hacen en sus redes sociales y sitio web, tiene en marcha una campaña dentro de los restaurantes La Casa de Toño (los cuales tienen presencia, por ejemplo, en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

“Estamos trabajando con la campaña Volar es para todos, que se va a lanzar a partir de julio. También hablaremos de Volando hacia el futuro 2.0 por los aviones de nueva generación que estamos recibiendo y seguimos con Volar a la mexicana. Vamos a empezar con campañas más intensas en nuestras plataformas digitales para que la gente nos visualice, vea las ofertas y nos siga. Vuelvo a invitar a todos para que sigan nuestras redes sociales, porque también tenemos nuestro viaje todo pagado (VTP)”, agregó Leobardo Ávila.