Paraguay clasifica a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Alemania en penales

⁠La selección de Paraguay clasificó el lunes a los octavos de ⁠final del Mundial tras vencer a Alemania por 4-3 por penales, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario en un intenso partido disputado en Boston, en ⁠una tanda en la que ⁠el arquero Orlando Gill le detuvo dos remates a sus adversarios.

En el encuentro, Julio Enciso abrió la cuenta a los 42 minutos para Paraguay y Alemania empató a los 54 con tanto de Kai Havertz.

Alemania asumió el protagonismo en el inicio, manejó la pelota y buscó caminos ante un Paraguay replegado en bloque bajo, que se sostuvo con disciplina defensiva y evitó sobresaltos pese al control del elenco europeo.

El equipo de Julian Nagelsmann consolidó su dominio en la posesión pero sin traducirlo en situaciones claras, mientras Paraguay bloqueaba los pases, forzaba algunas faltas y cortaba los intentos ofensivos de su rival.

Poco antes del descanso, tras la ejecución de un tiro de esquina, Enciso abrió el marcador con un golpe de cabeza al centro del arco luego de aprovechar una asistencia de Matías Galarza desde un costado.

Paraguay salió al segundo tiempo con ventaja pero el buen momento de los sudamericanos se desvaneció pronto, cuando Havertz se anticipó a la defensa rival con otro golpe ⁠de cabeza tras un centro de Florian Wirtz ⁠y las acciones quedaron igualadas.

El portero ⁠paraguayo Orlando Gill sostuvo el empate ante otro cabezazo de Havertz que terminó en ⁠sus manos a los 77 minutos, cuando todo el equipo europeo buscaba adelantarse y Paraguay resistía la embestida.

Los equipos jugaron el primer tiempo de alargue en el Mundial, con Alemania intentando desesperadamente llegar al gol mientras Paraguay luchaba por llegar a los penales.

A los 101 minutos, la ilusión paraguaya pareció esfumarse cuando Jonathan Tah metió de cabeza el balón al arco tras un centro largo ⁠de Nathaniel Brown, pero el tanto fue anulado por el árbitro marroquí Jalal Jayed tras una revisión del VAR debido a una obstrucción a Gill.