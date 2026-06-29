Alphabet debutó en Dow Jones y sus acciones subieron casi 5%

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, finalizaron la jornada de este lunes con una fuerte alza, impulsadas por su histórico debut oficial en el índice Dow Jones Industrial Average.

El precio por acción de la tecnológica registró un rebote de 4.76% y cotizó en los 353.45 dólares por unidad, tras haber experimentado cinco sesiones con caídas, en donde acumuló una baja de 8.32%, generalizadas en el sector tecnológico.

Con dicho resultado, los papeles de la firma que controla empresas como YouTube, Android, Waze, entre otras, anotaron su mejor resultado desde el 30 de abril, cuando escalaron 9.96 por ciento.

En lo que va del presente mes, los títulos de la firma caen 7.1% pero en el año avanzan 12.92 por ciento.

En valor de capitalización la emisora registró una ganancia de 198,807 millones de dólares, para llegar a un total de 4.271 billones de dólares. Con ello, Alphabet se posiciona como la segunda empresa más valiosa del mundo, superando a Apple (4.138 billones de dólares) y solo por debajo de NVIDIA (4.722 billones de dólares).

Alphabet reemplazó formalmente a la empresa de telecomunicaciones y tecnología Verizon, en el índice bursátil.

Las acciones de Verizon registraron una fuerte baja de 5.24% y cotizan en 44.10 dólares. Además, fueron perjudicadas por una baja generalizada de los valores del sector de las telecomunicaciones después de que Comcast anunció que se dividiría en dos empresas que cotizarán en Bolsa mediante la escisión de NBCUniversal y Sky.

Al ser una acción de mayor valor, Alphabet tiene más peso en el índice ponderado por precio que el que tenía Verizon, que era uno de sus miembros menos influyentes, y amplía la exposición del Dow a la publicidad digital, la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Esta incorporación eleva a cinco el número de miembros de las Siete Magníficas en el Dow, junto a NVIDIA, Amazon, Apple y Microsoft.

Esta incorporación obliga a miles de fondos indexados y ETF que replican al Dow Jones a comprar millones de acciones de Alphabet de forma masiva para actualizar sus portafolios, inyectando un gran flujo de capital inmediato.

El Dow contaba con unos 115,000 millones de dólares en activos indexados y referenciados a él al 31 de diciembre de 2024, frente a los aproximadamente 20 billones de dólares del S&P 500, del que Alphabet ya forma parte, según S&P Dow Jones Índices. (Con información de agencias)