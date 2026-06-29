El maíz, trigo y soya cayeron en Chicago en la jornada

Los futuros de la soya, el maíz y el trigo cayeron el lunes, ya que los operadores ajustaron sus posiciones a la espera de los datos sobre siembra y existencias en Estados Unidos, que son objeto de gran atención, al mismo tiempo que seguían de cerca las previsiones de una ola de calor en el Medio Oeste.

Los informes sobre la superficie cultivada y las existencias trimestrales de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se publicarán el martes, se encuentran entre las publicaciones más seguidas en los mercados de cereales, ya que ofrecen una indicación sobre las perspectivas de suministro de maíz y soya de Estados Unidos para la próxima temporada.

Los participantes en el mercado esperan, en promedio, que el USDA revise a la baja su estimación de la superficie dedicada al maíz y aumente su previsión de siembra de soya, lo que refuerza el cambio del maíz a la soya.

“No hay nada alcista en esas expectativas, afirmó Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de StoneX, “pero el mercado ya las tiene en gran medida descontadas”.

El contrato de maíz de julio en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajó 11.75 centavos, a 4.01 dólares el bushel, tras registrar un mínimo del contrato de 4 dólares el bushel.

Los futuros de trigo de la CBOT bajaron 7 centavos, a 5.8675 dólares el bushel, mientras que los futuros de soya de la CBOT cayeron 16.50 centavos, a 11.3975 dólares el bushel.

Los futuros de los granos se vieron sometidos a presión la semana pasada, ya que la subida del dólar y la caída del petróleo impulsaron las ventas por parte de los fondos de inversión en vísperas de la publicación de los datos del USDA el 30 de junio.

La debilidad de los granos del lunes se produjo a pesar de la caída del índice dólar y de la estabilización del petróleo tras los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán, que pusieron de manifiesto la fragilidad de su acuerdo de paz provisional.

Los precios de la soya y el maíz suelen seguir la evolución del petróleo debido a su papel en la producción de biocombustibles.

El mercado sigue de cerca el calor que azota gran parte del Medio Oeste de Estados Unidos esta semana, y se espera que las temperaturas alcancen su punto álgido en los próximos días, según la agencia de previsiones Commodity Weather Group. No obstante, se prevé que la aparición de chubascos, junto con un descenso de las temperaturas a partir de mediados de semana, limite el estrés de los cultivos.