Alaska Airlines recortará rutas a México

Alaska Airlines recortará varias de sus rutas hacia México durante la próxima temporada de invierno, reportó la plataforma digital especializada en viajes The Points Guy.

Las cancelaciones afectarían a los itinerarios que conectan Las Vegas con Puerto Vallarta y Los Cabos, ambos aeropuertos administrados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, (GAP), así como los vuelos desde Los Ángeles y San Francisco hacia Cancún, terminal gestionada por el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

Asimismo, se suspenderá la ruta entre San Francisco y Loreto, un aeropuerto bajo la administración de la Secretaría de Marina. Estos ajustes coinciden con la estrategia de la aerolínea estadounidense para fortalecer su posición en el mercado turístico de Hawái.

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces principalmente industriales, firmó un acuerdo con Macquarie Asset Management y Macquarie Infrastructure And Real Assets Holdings Pty Limited (MIRAH) para internalizar la administración de Fibra Macquarie México, tras su adquisición.

Como parte del acuerdo, y una vez que se cumplan las condiciones de cierre, Fibra Mty pagará a Macquarie Asset Management una contraprestación de 172.4 millones de dólares, la cual incluye la compensación por la terminación del contrato de administración y otras comisiones relacionadas.

Fibra Mty dijo que el cambio fue diseñado para privilegiar la continuidad del negocio de Fibra Macquarie mediante una transición orientada a preservar su estabilidad operativa y administrativa.

Sinda, una minera con concesiones de oro y plata en México, anunció que el precio al que ejecutará su Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado bursátil estadounidense será de 12 dólares por título.

De esta forma la colocación, con la venta de 20.4 millones de acciones y la colocación de otros 7.8 millones con Fresnillo, podría alcanzar 339 millones de dólares, de acuerdo con los documentos preliminares de la operación.

El fabricante estadounidense de teléfonos inteligentes, Apple, anunció que está adelantando una serie de actualizaciones de software que, anteriormente, se habrían incluido en una nueva versión de su sistema operativo iOS, poniéndolas a disposición de los usuarios antes de lo habitual en ciclos anteriores, en respuesta a las preocupaciones de seguridad relacionadas con la inteligencia artificial.

La empresa comunicó el lunes a Reuters que se estaba adaptando a la realidad de que, dada la capacidad de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de herramientas de piratería maliciosas, era necesario reducir el tiempo que transcurre entre el momento en que las actualizaciones se hacen públicas por primera vez y el momento en que llegan a manos de los clientes.

Este cambio supone una transformación notable en la práctica habitual de Apple de incluir las correcciones de seguridad en lanzamientos de software más amplios, lo que supone un reconocimiento de que la IA está reduciendo el margen de tiempo del que disponen los atacantes para explotar fallos conocidos.

accionesyreacciones@eleconomista.mx