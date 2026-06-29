El Colegio Nacional será invitado de honor en la FIL Monterrey 2026

En un esfuerzo conjunto por reactivar el diálogo multidisciplinario y asegurar que el norte de México consolide su vida cultural, se anunció que El Colegio Nacional (ColNal) será el invitado de honor en la 34.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) 2026, la cual se ha consolidado como la segunda feria del libro más importante del país en extensión y visitantes, y se celebrará del 10 al 18 de octubre de 2026 en Cintermex, en Monterrey, Nuevo León.

En conferencia de prensa, dentro de las emblemáticas instalaciones de El Colegio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ambas instituciones destacaron la urgencia de tender puentes entre la ciencia, las humanidades, las artes y la sociedad contemporánea.

Dos instituciones unidas por la historia y el saber

El doctor Claudio Lomnitz, presidente en turno del Colegio Nacional, dio la bienvenida y celebró la inauguración de esta estrecha relación con la FILMTY. Lomnitz recordó que el ColNal —fundado en 1943 bajo el lema "Libertad por el saber"— mantiene una vocación pública y gratuita de divulgación que hoy se potencia gracias a las plataformas virtuales, expandiendo su público "chilango" y universitario original hacia horizontes internacionales.

Por su parte, Judith Ruiz Godoy Rivera, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, trazó una notable coincidencia histórica: tanto El Colegio Nacional como el Tec de Monterrey nacieron en 1943, en un contexto global de destrucción por la Segunda Guerra Mundial, como apuestas de México por el porvenir, la educación y el pensamiento riguroso.

"Lo que hoy nos convoca es la permanencia de una convicción: el país necesita volver a conversar entre disciplinas. Pocas instituciones representan eso como lo hace El Colegio Nacional", afirmó Ruiz Godoy. "El libro es parte de la vida pública y acerca a las personas a las ideas. En una feria se forja la vida democrática de un país y se preserva la capacidad de una sociedad para pensar con rigor".

Sentir y pensar nuestro tiempo

Bajo la premisa de una FILMTY donde México conversa consigo mismo, la programación del encuentro se ha estructurado para entrelazar el pensamiento intelectual con las realidades más inmediatas.

Como pilar de esta propuesta, Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del ColNal, dijo a El Economista que los grandes debates nacionales ocuparán un lugar central. El ejemplo más claro será la mesa de clausura el domingo 18 de octubre, donde el jurista José Ramón Cossío presentará Un año en la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un texto analítico que saldrá directamente "del horno" de la imprenta en agosto para examinar minuciosamente, mes con mes, los aciertos, retos y errores del nuevo e inédito panorama del Poder Judicial en México.

Asimismo, la mesa de apertura con Enrique Krauze y su biografía intelectual de Daniel Cosío Villegas invitará a revisar la proyección de este icónico pensador institucional para responder qué es México hoy en día.

Este esfuerzo de introspección se complementará con un inédito Encuentro de Filosofía, bautizado como "Sentir y pensar nuestro tiempo", diseñado específicamente para explorar la estrecha relación entre el pensamiento, el cuerpo y las emociones en la sociedad actual.

Coordinado por Rafael García, el encuentro reunirá a destacadas figuras latinoamericanas: el célebre divulgador argentino Darío Sztajnszrajber (Darío Z), quien abordará el amor; la filósofa chilena Valeria Campos, enfocada en las dinámicas del dolor, la violencia y la alimentación; la pensadora colombiana Laura Quintana, con una ponencia sobre cómo la afectividad construye el pensamiento; y el filósofo y poeta Hugo Mujica, quien reflexionará sobre la pasión por lo posible y la vida como una obra de arte.

Otra de las principales novedades será la presencia de tres de las icónicas bicicletas repartidoras de El Colegio, "libros de canasta", un exitoso formato que emula la venta de tacos callejeros y que pondrá al alcance más de 40 títulos en formato de opúsculos a un precio accesible. A este catálogo se sumará la colección económica Biblioteca del Ágora Gabriel Zaid, una iniciativa conjunta impulsada por el Tec de Monterrey para aproximar el pensamiento crítico de Zaid a las nuevas generaciones mediante dos lanzamientos anuales.

La interactividad también adoptará una faceta audiovisual única con la proyección y presentación del discurso de ingreso del cineasta Alejandro González Iñárritu a El Colegio Nacional. Además el discurso completo se ofrecerá en formato de libro impreso para los lectores interesados.

Una feria en expansión

El director de la FILMTY, Henoc de Santiago, anunció que para la edición 2026 el espacio de exhibición de la feria crecerá un 12%, alcanzando una superficie de más de 21,000 metros cuadrados. Este crecimiento responde a una demanda que permitirá aumentar entre un 22% y 25% el número de nuevos expositores, incluyendo el esperado regreso de Editorial Porrúa, la consolidación de la editorial regiomontana Vaso Roto en el ámbito de la poesía, el crecimiento de El Zorro Rojo y la incorporación de Ediciones La Rana de la Secretaría de Cultura de Guanajuato, entre otras.

Con una expectativa que busca superar los 360,000 visitantes registrados el año anterior, cerca de 800 invitados internacionales de más de 15 países y más de 600 actividades, las autoridades universitarias y de la feria hicieron hincapié en que el evento mantendrá su esquema de gratuidad total, tanto para el ingreso como para el acceso a sus talleres y salas, gracias al apoyo de patrocinadores que absorben el costo de la taquilla.

Este robusto despliegue, en palabras de De Santiago, buscan que el norte no vuelva a ser considerado nunca más un desierto cultural, sino una de las regiones con mayor dinamismo en la república.

Más sobre la FILMTY

Fecha: Del 10 al 18 de Octubre

Lugar: Cintermex, Monterrey Nuevo León

Entrada: Gratuita

Sitio web: https://www.feriadellibromonterrey.mx/

nelly.toche@eleconomista.mx