Bolsas mexicanas tienen su segunda alza en nueve jornadas

La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada de este lunes,ganando, a pesar de que suspendió sus operaciones por la mañana debido a una falla técnica. Desde las 7:27 de la mañana, la BMV suspendió operaciones previo al inicio de operaciones, las cuales se activaron de nuevo alrededor de las 10 de la mañana.

La suspensión de operaciones afectó a varios mercados, como el de acciones y deuda, entre otros.

El mercado bursátil mexicano conservó al cierre del lunes el desempeño positivo con el que comenzó las cotizaciones, a partir de información principalmente internacional y a la espera de datos económicos en los siguientes días.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.62% para concluir en 67,640.59 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 0.66% para ubicarse en 1,357.57 enteros.

Los índices registraron su segunda alza en nueve días y quedaron alrededor de 5% debajo de su mejor nivel en el año.

El mercado evaluó que Banco de México dijo que a partir del tercer trimestre de este año llevará cabo recompras de Certificados de la Tesorería (Cetes) y Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F) para administrar la liquidez del sistema financiero nacional.

La autoridad monetaria dijo que estas operaciones, que complementan la instrumentación de la política monetaria, solo se llevarán a cabo cuando las condiciones del mercado lo requieran.

Del lado estadounidense la Suprema Corte decidió que el presidente Donald Trump carece de la autoridad para destituir a Lisa Cook del cargo de gobernadora de la Reserva Federal.

En tanto, en el ámbito geopolítico Trump dijo a través de redes sociales que habrá una nueva ronda de diálogos con el gobierno de Irán para evitar una escalada de los ataques observados durante el fin de semana.

Para los siguientes días los inversionistas esperan la publicación de información como el crédito al sector privado, la entrada de remesas y la venta de autos.

En Estados Unidos serán publicados datos de empleo como la nómina no agrícola.

Del lado de emisoras, la inmobiliaria Fibra Mty firmó un acuerdo con Macquarie Asset Management y Macquarie Infrastructure And Real Assets Holdings(MIRAH) para llevar a cabo la internalización de la administración de Fibra Macquarie México, tras adquirirla.

Por su parte, Compañía Minera Autlán dijo que concluyó y actualizó el Estudio Económico Preliminar sobre la viabilidad del proyecto minero Unidad Columbia de su división de metales preciosos Metallorum.