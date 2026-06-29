Exdirector del Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE es vinculado a proceso por contratos con empresa fantasma

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró que un juez vinculara a proceso al exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de ISSSTE, identificado por razones de debido proceso solo por su nombre José Alfredo “N”, así como a otros tres exfuncionarios de esa institución de salud y una particular más, por su presunta participación en la firma de contratos de manera ilegal con una empresa fantasma.

Entre el 13 de abril y el 1 de junio de 2018, esas personas estuvieron involucradas en la firma de tres contratos para servicios de electromiografía y material de curación de alta especialidad con una compañía que formaba parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), por un monto de 11 millones 147, 692 pesos.

Con base en las pruebas presentadas ante el órgano jurisdiccional, la autoridad determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de las personas servidoras públicas y una particular identificadas como: José Alfredo “N”, exdirector; Javier “N”, excoordinador; Ma. Dolores “N”, exsubdirectora; y Rodrigo “N”, exsubdirector, por hechos presuntamente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y otras delitos previstos en el Código Penal Federal.

Se les impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país sin autorización y la presentación periódica ante la autoridad judicial correspondiente.

Asimismo, fue vinculada a proceso la representante legal de la empresa, identificada como Cecilia Guadalupe “N”, acusada del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con reportes periodísticos, la empresa en cuestión es Interacción Biomédica S.A de C.V., identificada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.

Esa empresa habría ganado varios contratos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, tanto con el gobierno federal como con algunos gobiernos estatales.