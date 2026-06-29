Brasil: “Japón fue una prueba mental en el Mundial”

La selección pentacampeona del Mundo se abre paso a romper con una sequía en la vitrina que data desde el 2002 y llegó a la Copa del Mundo de 2026 lejos de su apogeo, tras haber sido eliminado en cuartos de final en cinco de los últimos seis torneos.

Ahora, 24 años después puede darle la vuelta a la historia.

El gol de la victoria de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido impulsó a Brasil a los octavos de final tras vencer 2-1 a Japón, equipo que regresó a casa sin haber logrado aún ninguna victoria en partidos de eliminación directa de la Copa del Mundo.

“Fue una prueba mental. Japón jugó con un bloque muy bajo, sobre todo después de marcar. Encontrar espacios frente a cinco defensores es difícil. El equipo merece elogios principalmente por el aspecto mental, por mantener la calma. Sabíamos que llegaría una oportunidad”, declaró Casemiro, autor del gol de cabeza que igualó el marcador para Brasil en el minuto 56.

El defensa Gabriel Magalhães atribuyó la fortaleza mental de Brasil al entrenador Carlo Ancelotti, el italiano conocido por su serenidad, quien fue contratado hace 14 meses para estabilizar el programa brasileño.

"El entrenador siempre intenta transmitirnos calma. Las conversaciones en el descanso se centraron en mantener la cabeza fría. Sabemos que es un partido largo. Y ya vieron lo que pasó: seguimos creyendo y terminamos ganando", dijo Magalhães.

La fase de grupos había demostrado que Japón era vulnerable a recibir goles en los minutos finales. Los ‘Samuráis Azules’ encajaron un gol del empate tardío contra Suecia y, frente a los Países Bajos, se vieron por detrás en el marcador en dos ocasiones durante la segunda mitad, logrando igualar el encuentro ambas veces. Brasil también introdujo un cambio táctico en la segunda parte, apostando por los centros aéreos como vía para explotar las debilidades de Japón. A los diez minutos de la reanudación, Casemiro se elevó en el segundo palo para conectar un potente cabezazo tras un centro de Magalhães; el balón superó al guardameta japonés Zion Suzuki, quien realizó cuatro paradas durante el partido, pero no pudo contener la ofensiva brasileña, que acumuló un total de 19 remates.

Dos minutos antes de lograr el empate, un cabezazo en plancha de Casemiro había sido despejado sobre la misma línea de gol. Sin embargo, no se le resistiría una segunda oportunidad. A sus 34 años, se convirtió en el segundo goleador más veterano de Brasil en la Copa del Mundo, avivando aún más a una afición eufórica que hacía sentir al equipo como si jugara en casa.

“Cuando se marca un gol, todos lo hacen juntos, al igual que todos sufren juntos”, dijo Casemiro. En el Mundial de 2022, tanto Japón como Brasil fueron eliminados en la tanda de penaltis por el mismo rival. Croacia dejó fuera a Japón en los octavos de final en Catar y, posteriormente, eliminó a Brasil en los cuartos de final. Fue un resultado especialmente vergonzoso para Brasil, que no llega a una final desde 2002.

Brasil se enfrentará a Noruega o a Costa de Marfil en los octavos de final.