Oro cayó ante temores de inflación y alza de tasas de interés

Los precios del oro cayeron el lunes ya que las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaron al alza los precios del petróleo y avivaron los temores de inflación, lo que reforzó las expectativas de una subida de las tasas de interés.

El oro al contado bajó 1.5% a 4,025.83 dólares por onza, tras caer más de 2% a primera hora de la sesión y alcanzar la semana pasada su mínimo en más de siete meses. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto bajaron 1.4%, a 4,040.70 dólares.

“El mercado está atento a las noticias sobre Medio Oriente, con un cierto repunte de las tensiones durante el fin de semana y aún adaptándose a un giro más agresivo de la Fed”, afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de Metales en Zaner Metals.

El domingo, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con aniquilar a los dirigentes iraníes si no cumplían los términos del acuerdo de paz definitivo.

Los futuros del crudo Brent subieron tras los ataques. Aunque el oro se considera tradicionalmente un valor refugio, el aumento de los precios de la energía debido a la guerra ha suscitado temores de inflación y subida de las tasas de interés, lo que lastraría a este metal que no genera rendimiento.

La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, pero los funcionarios prevén una subida a finales de año ante la creciente preocupación por una inflación que se sitúa por encima del objetivo del 2% del banco central.

El mercado espera ahora los datos de empleo de ADP del miércoles y las cifras de empleo no agrícola de Estados Unidos del jueves para obtener más pistas sobre la postura de la Fed en materia de política monetaria.

Los operadores están descontando una probabilidad de alrededor del 64% de un alza de tasas en septiembre.

Entre otros metales, la plata al contado cayó 1.8% a 58.11 dólares por onza y el platino bajó 2.3% a 1,576.90 dólares. El paladio subió 0.8% a los 1,218.67 dólares.