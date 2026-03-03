Fernanda Sainz: “el deporte femenil es el futuro en Grupo Caliente”

El deporte en México puede ir acompañado de la marca Caliente.mx y es algo que se ha normalizado. La plataforma de entretenimiento deportivo permea como patrocinador, casa de apuestas y conoce a detalle las métricas del consumo.

Fernanda Sainz es fundadora de la marca más asociada con el deporte en nuestro país. Inició la startup con cuatro personas en el 2014 y después de 12 años, es la voz directiva que invita a mirar la curva ascendente del deporte femenil que subraya “no es más romanticismo, es el futuro, una realidad”.

Fernanda Sainz atendió a El Economista para charlar sobre el deporte femenil en México, su administración y el diferenciador que lo hace atractivo como negocio. La CMO de Grupo Caliente sabe que las mujeres aún no son mayoría en los cargos directivos y también comparte la razón.

_¿Qué consejo le darías a las empresas del deporte femenil que quieren aliarse con Caliente.mx?

“En el deporte femenil hay un enorme potencial, ya no es romanticismo. La data está ahí, la Liga MX Femenil hubo 65 millones de vistas. En cuestión de audiencias, es el segundo deporte después del fútbol varonil y por arriba del béisbol. El softbol está creciendo, la Liga Nacional de Baloncesto (LNBP) también tiene a sus equipos femeniles. En Caliente.mx nos interesa apoyar al deporte nacional y desarrollarlo. Siempre están las puertas abiertas, somos una empresa que nos gusta experimentar y trabajar en conjunto con nuestros partners, siempre estamos viendo cómo se hacen las cosas y por eso somos el mayor patrocinador de los deportes en México. No siempre fue así, es una empresa que se lanzó hace10 años. Fui de las fundadoras, lo lanzamos seis personas. En ese entonces, predominaban en apuestas los deportes americanos y empezamos a creer mucho en el deporte mexicano, ahora el femenil está en etapas de desarrollo, pero es el futuro y lo veremos explotar en unos 5 o 10 años”.

Las decisiones de Fernanda han influido en la canalización de inversión al deporte femenil. En la conferencia del evento “Decididas” comentó que se reunió con los líderes de otras marcas para entrarle a la Liga MX Femenil. Entre los conceptos de marketing que le parece clave es el “brand equity”, que advierte siempre sea un margen de referencia.

“Hay que entender que, así como el fútbol es diferente al béisbol y al baloncesto, también el deporte femenil es diferente en cuestión de marca y brand equity. En rendimiento, un empresario tendrá más del deporte femenil, como patrocinador, porque hay audiencia. Sin embargo, en el varonil tiene mucho mayor audiencia, pero también mayores costos, ¿no?”.