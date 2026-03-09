Peso recuperó terreno frente al dólar ante un posible alto al fuego

El peso mexicano se apreció frente al dólar este lunes, luego de haber rebasado el techo de las 18 unidades por billete verde.

La recuperación de la divisa local se da después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comentó en una entrevista sobre la posible conclusión del conflicto en Medio Oriente antes de los previsto.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda finalizó en un nivel de 17.6711 pesos por dólar, una apreciación de 0.74% o 13.23 centavos.

Desde que comenzó el enfrentamiento entre las tres naciones, el 28 de febrero, el peso mexicano se deprecia 2.55 por ciento.

En lo que va del presente año, la divisa registra un avance de 1.87 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, descendió 0.81% a 98.74 puntos ayer. En el tercer mes del año, el índice registra un avance de 1.99 por ciento.

Declaración que da respiro

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, escribió que “la apreciación del peso se debió principalmente a una corrección a la baja del dólar, luego de que Trump señaló en una entrevista que considera que, respecto a la guerra, están más adelantados de lo previsto y podría terminar pronto”.

Trump agregó que Irán no tiene fuerza naval, ni fuerza aérea ni comunicaciones, agregando que su arsenal está disperso y se está destruyendo su capacidad manufacturera de drones, por lo que “no queda nada” en el sentido militar, añadió la experta.

“Es importante mencionar que, a pesar de estos comentarios, la guerra no ha terminado y no se pueden descartar episodios de aversión al riesgo ante nuevos ataques y amenazas”, advirtió Siller.

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, consideró que para los próximos días “la divisa mexicana seguirá operando bajo una lógica defensiva altamente sensible y volátil, con la zona de 18.00 a 18.05 pesos por dólar consolidándose como una resistencia técnica importante”.

El especialista añadió que “si el dato de inflación en Estados Unidos confirma que el encarecimiento del crudo está presionando los precios al consumidor en el norte, es probable que veamos al par tipo de cambio buscar nuevamente los 18.15 ante una nueva búsqueda hacia el refugio. El mercado vigilará de cerca cualquier titular sobre las mesas de negociación del T-MEC teniendo en cuenta la fortaleza que de cierta manera ofrece la relación bilateral”.

Analistas de Barclays consideraron que el peso mexicano enfrenta una presión de depreciación e inestabilidad no solo por el conflicto en Irán, sino porque este ocurre en un momento crítico de tensiones políticas internas y el inicio de renegociaciones comerciales con Estados Unidos.

“A pesar de la guerra en Irán y el aumento de los precios de la energía, se espera que el efecto en la inflación y el PIB de México sea neutral, ya que el gobierno utiliza los ingresos excedentes petroleros para subsidiar y suavizar los picos en los precios de la gasolina”, destacaron.

Resaltaron que uno de los factores más relevantes es el adelanto del inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al próximo 16 de marzo.

Volatilidad en el mercado

Las divisas más apreciadas desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente son el peso chileno con 6.70%, seguido por el rublo ruso con 2.85, la corona sueca con 2.85%, el peso mexicano con 2.55%, el Rand sudafricano con 2.35% y la corona danesa con 2.29 por ciento.

Otras divisas que también avanzan frente al billete verde son el yen japones con 2.19%, el euro con 2.18% y la rupia india con 1.58 por ciento.