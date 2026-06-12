Mundial 2026: Quiénes jugarán este sábado 13 de junio y a qué hora

Este sábado se llevará a cabo la tercera jornada de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, que contará con 8 selecciones enfrentándose en 4 partidos que se desarrollarán en Estados Unidos y Canadá. En México se podrán disfrutar desde la 1:00 pm.

Este 13 de junio todas las selecciones del Grupo C se enfrentarán; además, se disputará un partido del Grupo B y uno del Grupo D.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones, inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. El Mundial 2026 se desarrollará en 16 ciudades sede que albergarán 104 partidos de 48 selecciones nacionales de futbol.

Catar vs. Suiza

El sábado arranca con un enfrentamiento del Grupo B, Catar y Suiza se medirán a la 1:00 pm (hora del centro de México) en el Estadio Bahía, en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

El equipo entrenado por Julen Lopetegui buscará celebrar su primer triunfo mundialista en el estreno de su segunda participación en este torneo, enfrentándose a un combinado helvético que ha alcanzado los octavos de final en las tres últimas ediciones del Mundial. Se disputa el segundo partido del aparentemente competido Grupo B, con la Suiza de Murat Yakin, quizá, un paso por delante del resto y favorita para hacerse con el primer puesto.

El combinado helvético lideró su grupo con cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota. Además, solo ha perdido un encuentro —un amistoso ante Alemania— en una serie de 14 partidos desde que España lo venciera (3-2) en noviembre de 2024 en la Liga de Naciones. Será su sexta participación mundialista consecutiva (desde 1994 solo ha faltado a dos Mundiales: 1998 y 2002), pisando los octavos de final en las últimas tres ediciones.

Enfrente estará una Catar que fue anfitriona del Mundial hace cuatro años, pero su impacto apenas fue apreciable, con tres derrotas en tres partidos. Ahora, se clasificó para la edición de este verano tras encabezar el Grupo A de la cuarta ronda clasificatoria, guiada desde el banquillo por el español Lopetegui, quien se estrenará en un Mundial después del episodio de 2018, cuando fue destituido como seleccionador de España por ser anunciado días antes por el Real Madrid.

No obstante, la campeona de Asia en 2019 y 2023 solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos desde agosto de 2025, y llega a la cita tras perder ante Irlanda (1-0) y empatar sin goles frente a El Salvador en dos amistosos.

El reto de Lopetegui será conseguir que esta selección, ya asentada en su continente, compita contra los combinados de primer nivel europeo y sudamericano, algo que le cuesta especialmente ante equipos del "Viejo Continente", ya que solo ha sumado dos triunfos en sus últimos 15 duelos ante selecciones europeas.

¿Dónde ver el partido Catar vs. Suiza?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming VIX Premium (Pase Mundial).

Brasil vs. Marruecos

La jornada continuará con el partido Brasil vs. Marruecos, del Grupo C, el cual se llevará a cabo a las 4:00 pm (hora del centro de México) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan en un duelo que servirá de primer gran examen para el equipo entrenado por Carlo Ancelotti y su misión de levantar el trofeo 24 años después, ante un conjunto africano que quiere demostrar que lo de Catar 2022 no fue una casualidad.

La pentacampeona del mundo entra en escena en el Mundial con su duelo más exigente del Grupo C ante un Marruecos que viene de alcanzar las semifinales y ser el combinado revelación en la última cita mundialista en Catar hace casi cuatro años, eliminando por el camino a selecciones de la talla de España o Portugal, que ahora son candidatas al título.

Ante esto, el conjunto sudamericano, con el peso de todo un país, busca imponer su calidad técnica y experiencia en grandes escenarios —ningún equipo ha disputado (114) ni ganado (76) más partidos en un Mundial que Brasil— para lograr un triunfo que refuerce sus aspiraciones en el torneo y lo acerque a los dieciseisavos de final.

Ya han pasado 24 años desde que Brasil levantó la quinta y última Copa del Mundo. La campeona de América por última vez en 2019 siempre infunde miedo por sus nombres —Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Magalhães o un Neymar que se perderá el primer partido por lesión— en un equipo que se encomienda al laureado Ancelotti, quien afronta su primera experiencia al frente de una selección con poco tiempo en el cargo.

Marruecos es el primer escollo de una "Seleção" que completó una discreta fase de clasificación (quinta en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos), pero que ha demostrado en los cuatro amistosos de 2026 su poderío ofensivo con 11 goles a favor. Enfrente estará el gran favorito del continente africano para llegar lejos en este Mundial, con un estilo también atractivo y que representa ese futbol de barrio.

Ahora es Mohamed Ouahbi quien dirige a los 'Leones del Atlas' en una convocatoria en la que destacan jugadores como Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat o Azzedine Ounahi, además del joven talento de 18 años Ayyoub Bouaddi, quien todavía no ha debutado con la absoluta. No estarán otros conocidos como Ilias Akhomach, Youssef En-Nesyri o el lesionado de última hora Ez Abde.

Sin tener en cuenta esa final de la Copa África que sí perdieron en el campo, pero que se decidirá en los tribunales, Marruecos apenas ha perdido dos encuentros desde marzo de 2024, y se mantiene invicto en los cinco amistosos disputados en 2026, con 13 goles a favor, 3 victorias y 2 empates (el último ante Noruega 1-1).

¿Dónde ver el partido Brasil vs. Marruecos?

Este encuentro será transmitido de manera gratuita en televisión abierta por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca. Además, el canal de televisión de paga TUDN y el servicio de streaming VIX Premium (Pase Mundial) también pasarán el partido.

Haití vs. Escocia

Este sábado Haití y Escocia, también del Grupo C, tendrán su enfrentamiento a las 7:00 pm (hora del centro de México) en el Boston Stadium, en Boston, otra ciudad de Estados Unidos.

El pintoresco cruce entre caribeños y británicos guarda un premio quizá histórico para el ganador, ya que ninguna de las dos selecciones pasó nunca antes de la primera fase de un Mundial. Para Haití supone el regreso a la Copa del Mundo 52 años después de su primera y última participación, mientras que Escocia, que sacó el boleto con tremenda épica, volvió a la gran cita del futbol 28 años después. Ninguna quiere pagar la inexperiencia en un Grupo C que comparten con Brasil y Marruecos, dos claras favoritas.

Los de Sébastien Migné —seleccionador que no ha podido pisar Haití en sus dos años en el cargo debido a la inseguridad del país— han formado un equipo compacto en defensa y capaz de romper a los espacios con la velocidad de sus delanteros. Los últimos amistosos de preparación confirmaron las buenas sensaciones, a pesar de la reciente derrota contra Perú, demostrando que siempre compiten.

Por su parte, Escocia, que ganó a Dinamarca en el descuento para volver al Mundial, quiere hacer buena esa célebre noche en Hampden Park. Los de Steve Clarke, al cargo desde 2019 y ya renovado hasta 2030, tienen argumentos, calidad y gen batallador para confiar en avanzar a los dieciseisavos de final, pero deben gestionar la presión de un teórico favoritismo en el siempre complicado debut.

¿Dónde ver el partido Haití vs. Escocia?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming VIX Premium (Pase Mundial).

Australia vs. Turquía

La contienda entre Australia y Turquía será la única de este día que se llevará a cabo en Canadá, específicamente en el Estadio BC Place de Vancouver. Las selecciones que forman parte del Grupo D jugarán a las 10:00 pm (hora del centro de México).

Un duelo entre dos equipos que llegan con argumentos para pelear por la clasificación y con el objetivo de arrancar con buen pie en un grupo compartido con Estados Unidos y Paraguay. Aunque ninguno parte entre los grandes favoritos al título, el estreno adquiere especial importancia en una fase de grupos corta y muy abierta. Turquía comparece con una ligera etiqueta de favorita por talento y momento competitivo, mientras que Australia busca reivindicar el crecimiento sostenido que ha firmado en los últimos tiempos.

Los 'Socceroos' afrontan su séptima presencia mundialista y sexta consecutiva, una continuidad que evidencia el salto competitivo dado en las últimas dos décadas. El conjunto dirigido por Tony Popovic tratará ahora de mejorar el techo que también igualó en Catar 2022. Sin embargo, el estreno no suele ser territorio favorable para Australia, que únicamente ganó su primer partido en una fase final en la cita de 2006.

Enfrente estará una Turquía que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde su histórica tercera plaza en Corea y Japón 2002. El conjunto entrenado por Vincenzo Montella ha completado una progresión sostenida desde la EURO 2024 y quiere confirmar en el Mundial 2026 el crecimiento de una generación joven que ya ha despertado expectativas dentro del futbol europeo.

Curiosamente, tampoco Turquía acostumbra a empezar bien los Mundiales, ya que perdió sus dos estrenos anteriores (ante Alemania Federal en 1954 y frente a Brasil en 2002). Uno de esos precedentes quedará roto en Vancouver, donde australianos y turcos se medirán por primera vez en una Copa del Mundo con la intención de dar un golpe inicial hacia los octavos de final.

¿Dónde ver el partido Australia vs. Turquía?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming VIX Premium (Pase Mundial).

Con información de Europa Press.