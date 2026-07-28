Ford y la educación en México: así es cómo la marca ha fundado 215 escuelas en nuestro país

Desde hace más de un siglo Ford ha formado parte de México, ayudando a movilizar a millones de personas desde entonces. Sin embargo, los autos no son lo único que han aportado a nuestro país. La educación ha sido clave también y hoy más de 60,000 niños mexicanos pueden estudiar gracias al programa desarrollado por la marca.

En 1966 se colocó la primera Escuela Ford en León, Guanajuato a través de un fondo que se fundó entre Ford y sus distribuidores con lo que se hasta la fecha se han logrado construir, equipar y mantener 215 escuelas públicas en todo el país.

Una promesa hecha en la planta de Cuautitlán

El origen se remonta a los primeros años de la década de los sesenta. Durante la inauguración de la planta de Ford en Cuautitlán, Henry Ford II se encontró con el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y le preguntó qué podía darle la empresa al país para retribuir todo lo que México le había brindado.

La respuesta de Henry Ford II fue contundente y se convirtió en una promesa histórica:

"Los pilares de la sociedad son la educación y la salud; nosotros nos abocaremos a la educación."

La otra parte del programa: los distribuidores Ford

En el camino quedó claro que una corporación no podía edificar el futuro de un país por sí sola: necesitaba un apoyo con mayor cercanía a las comunidades mexicanas.

Fue entonces cuando la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Ford y Lincoln dio un paso al frente. Asumiendo la promesa como propia, en 1966 conformaron el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores y crearon el modelo financiero que haría posible el proyecto.

¿Cómo se financia cada escuela?

El esquema que sostiene los 215 planteles es simple:Por cada automóvil o camión vendido en México, Ford y el distribuidor local realizan una aportación económica en partes iguales a un fondo común.

Con el tiempo, el Comité Cívico cambió su nombre a Escuelas Ford y sus Distribuidores, Asociación Civil, la entidad que hoy administra y ejecuta una operación de varias etapas:

Identificar las necesidades educativas de cada comunidad

Construir y equipar los planteles

Donarlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para alinearlos al esquema educativo nacional

Implementar programas adicionales que robustecen la formación de los estudiantes

A lo largo de los últimos 60 años desde que Escuelas Ford ha operado, se ha logrado edificar y operar 215 escuelas de las que 1.7 millones de estudiantes se han graduado.