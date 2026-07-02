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Suiza derrota 2-0 a Argelia y se clasifica para octavos del Mundial 2026

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10') y Dan Ndoye (46), al comienzo de cada uno de los dos periodos.

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Suiza derrotó a Argelia por 2-0 este jueves y se clasificó para los octavos de final del MundialIFoto: Reuters

AFP

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver (Canadá) y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana que se disputará el viernes en Kansas City.

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo (10') y Dan Ndoye (46), al comienzo de cada uno de los dos periodos.

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