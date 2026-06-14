Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de este lunes 15 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada que combina el debut de selecciones candidatas al título, historias inéditas y partidos cargados de contexto deportivo y extracancha.

España abrirá la actividad frente a la debutante Cabo Verde, mientras que Bélgica, Uruguay e Irán también harán su presentación en el torneo.

La jornada también estará marcada por el estreno mundialista de Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo, así como por la presentación de Irán en medio de un contexto geopolítico excepcional tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

España pone a prueba el sueño de Cabo Verde

El primer partido del día enfrentará a España y Cabo Verde a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta.

La selección española llega como una de las favoritas para conquistar el Mundial después de su reciente éxito en Europa y con una generación de futbolistas que apunta a protagonizar la próxima década.

Enfrente estará una de las historias más llamativas de esta Copa del Mundo. Cabo Verde disputará el primer Mundial de su historia tras una clasificación histórica que lo llevó a terminar por delante de Camerún en las eliminatorias africanas.

Dirigidos por Pedro "Bubista" Brito, los llamados "Tiburones Azules" buscarán competir en un grupo donde también aparecen Uruguay y Arabia Saudita. El equipo africano confía en el talento de jugadores nacidos tanto en el archipiélago como en la diáspora caboverdiana repartida por Europa.

Bélgica y Egipto buscan dar el primer golpe

La actividad continuará a las 13:00 horas con el duelo entre Bélgica y Egipto en Seattle.

Los europeos intentarán confirmar su condición de favoritos para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Egipto apuesta por convertirse en una de las selecciones africanas revelación del torneo.

Arabia Saudita promete atacar ante Uruguay

Uno de los encuentros más atractivos del día será el que protagonizarán Arabia Saudita y Uruguay a las 16:00 horas en Miami.

Lejos de conformarse con un empate, el entrenador saudí Georgios Donis adelantó que su equipo buscará competir de tú a tú frente a la selección sudamericana.

"Estamos preparando un equipo que juegue con confianza", aseguró el técnico, quien afirmó que los Halcones Verdes no asumirán un papel pasivo pese a enfrentar a uno de los equipos con mayor tradición mundialista.

Arabia Saudita llega respaldada por la experiencia adquirida en los últimos años gracias a la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema a la liga local, mientras que Uruguay busca dejar atrás la decepción que significó su eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022.

Irán debuta en medio de un momento histórico

La jornada concluirá con el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda a las 19:00 horas en el Estadio de Los Ángeles.

La selección iraní aterrizó este domingo en California procedente de Tijuana, donde estableció su campamento base durante las últimas semanas. Su llegada coincidió con el anuncio de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, un hecho que ha generado atención internacional alrededor del equipo.

Mientras los futbolistas viajaban hacia Los Ángeles, grupos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del estadio para expresar posiciones encontradas sobre la situación política de Irán.

En lo deportivo, el combinado iraní intentará concentrarse en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda ante una selección de Nueva Zelanda que también ve este encuentro como una oportunidad clave para sumar sus primeros puntos.

¿A qué hora son los partidos del Mundial lunes 15 de junio?

España vs. Cabo Verde

Hora: 10:00 horas

Estadio: Atlanta

Bélgica vs. Egipto

Hora: 13:00 horas

Estadio: Seattle

Arabia Saudita vs. Uruguay

Hora: 16:00 horas

Estadio: Miami

Irán vs. Nueva Zelanda

Hora: 19:00 horas

Estadio: Los Ángeles

Horarios correspondientes al tiempo del Centro de México

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026?

Los cuatro encuentros de este lunes serán transmitidos en México de manera exclusiva mediante ViX Premium.