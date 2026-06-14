Mundial 2026: estos son los partidos que marcarán la semana del 15 al 19 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una de sus semanas más atractivas con el debut de varias de las principales potencias del futbol internacional y partidos que podrían comenzar a definir el rumbo de los grupos. Del 15 al 19 de junio, selecciones como España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra harán su presentación en el torneo, mientras que México disputará su segundo compromiso ante Corea del Sur.

La actividad arrancará el lunes 15 de junio con cuatro encuentros, encabezados por el debut de España frente a Cabo Verde en Atlanta. La selección española llega como una de las favoritas tras conquistar la Eurocopa y contará con una generación de jóvenes talentos que busca extender el éxito al escenario mundialista.

Del otro lado estará una de las historias más llamativas del torneo. Cabo Verde, conocido como los "Tiburones Azules", disputará por primera vez una Copa del Mundo tras una histórica clasificación que lo llevó a superar a selecciones de mayor tradición como Camerún. El equipo dirigido por Pedro "Bubista" Brito se ha convertido en símbolo de orgullo para el pequeño archipiélago africano y espera apoyarse en su amplia diáspora repartida por Europa y América para competir en un grupo complicado.

Messi inicia su histórico sexto Mundial

Uno de los momentos más esperados de la semana llegará el martes 16 de junio, cuando Argentina enfrente a Argelia en Kansas City.

El partido marcará un nuevo capítulo en la carrera de Lionel Messi, quien se convertirá en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo. A punto de cumplir 39 años, el capitán argentino buscará liderar la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Messi llega al torneo después de mantener un alto nivel competitivo con el Inter Miami y tras conquistar una nueva Copa América con la Albiceleste. Su presencia mantiene intacta la ilusión de una selección argentina que vuelve a figurar entre las principales candidatas al campeonato.

El delantero argentino, Lionel Messi, participa en una sesión de entrenamiento previa al partido de la fase de grupos A del Mundial de Fútbol 2026.Foto:JUAN MABROMATA / AFP

Ese mismo martes también debutará Francia frente a Senegal. El conjunto dirigido por Didier Deschamps aparece nuevamente entre los favoritos gracias a una plantilla encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni.

Los franceses buscarán comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser competitivo, mientras Senegal intentará repetir las actuaciones que lo han convertido en uno de los representantes africanos más respetados en las últimas ediciones mundialistas.

Portugal e Inglaterra salen a escena

La jornada del miércoles 17 de junio tendrá como principales atractivos los estrenos de Portugal e Inglaterra.

La selección portuguesa enfrentará a República Democrática del Congo en Houston con una plantilla que mezcla experiencia y talento. Figuras como Cristiano Ronaldo y Vitinha encabezan un equipo que, aunque evita asumir la etiqueta de favorito, reconoce que tiene argumentos para competir por el título.

Foto: Archivo

Más tarde, Inglaterra se medirá ante Croacia en Dallas en uno de los duelos más atractivos de la semana. Los ingleses llegan con la presión de confirmar su condición de potencia mundial, mientras que Croacia buscará demostrar que sigue siendo una selección capaz de competir al máximo nivel.

La actividad de ese día también incluirá el encuentro entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de México, uno de los partidos que atraerá la atención del público local.

México busca dar otro paso hacia los octavos de final

El jueves 18 de junio será uno de los días más importantes para la afición mexicana.

Tras su estreno en el Mundial, la Selección Mexicana volverá a la actividad cuando enfrente a Corea del Sur a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.

El encuentro podría resultar determinante para las aspiraciones del Tricolor en el Grupo F. Un resultado positivo acercaría al equipo mexicano a los octavos de final antes de disputar su último compromiso de la primera ronda.

Corea del Sur, por su parte, llega como uno de los rivales más incómodos del continente asiático, con experiencia mundialista y un estilo de juego dinámico que suele complicar a sus adversarios.

Raúl Jiménez celebra el segundo gol de la Selección Mexicana con Gilberto Mora y Julián Quiñones.Reuters

Calendario de partidos del 15 al 19 de junio

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde | 10:00 horas

Bélgica vs. Egipto | 13:00 horas

Arabia Saudita vs. Uruguay | 16:00 horas

Irán vs. Nueva Zelanda | 19:00 horas

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal | 13:00 horas

Irak vs. Noruega | 16:00 horas

Argentina vs. Argelia | 19:00 horas

Austria vs. Jordania | 22:00 horas

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD Congo | 11:00 horas

Inglaterra vs. Croacia | 14:00 horas

Ghana vs. Panamá | 17:00 horas

Uzbekistán vs. Colombia | 20:00 horas

Jueves 18 de junio

Chequia vs. Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs. Bosnia-Herzegovina | 13:00 horas

Canadá vs. Catar | 16:00 horas

México vs. Corea del Sur | 19:00 horas

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia | 13:00 horas

Escocia vs. Marruecos | 16:00 horas

Brasil vs. Haití | 18:30 horas

Turquía vs. Paraguay | 21:00 horas