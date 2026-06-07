Mundial 2026: qué hacer gratis en CDMX, Guadalajara y Monterrey si no conseguiste entradas

Aunque los boletos para los partidos del Mundial 2026 se agotaron rápidamente en varias sedes, la experiencia mundialista no estará limitada a quienes entren a los estadios. La FIFA, los gobiernos locales y diversas instituciones culturales prepararon actividades gratuitas para que millones de aficionados disfruten el torneo desde espacios públicos y recintos emblemáticos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las tres ciudades sede apostarán por una combinación de transmisiones en pantallas gigantes, eventos culturales, recorridos turísticos y actividades familiares. La intención es que el Mundial se viva más allá de las canchas y se convierta en una celebración urbana abierta para locales y visitantes.

Futbol, cultura y espacios históricos

La principal opción para quienes no tengan entrada al Estadio Banorte será el FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México. La FIFA confirmó que este espacio funcionará del 11 de junio al 19 de julio con transmisiones de partidos, actividades culturales, música en vivo y experiencias para aficionados de distintas nacionalidades.

A ello se sumarán 18 Fan Fest distribuidos en las alcaldías de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México informó que estos espacios serán gratuitos y ofrecerán actividades deportivas, culturales y gastronómicas, además de la transmisión de encuentros mundialistas. Entre las sedes se encuentran Plaza Garibaldi, Parque La Bombilla, Bosque de Tláhuac, Central de Abasto y Parque Tezozómoc.

Los visitantes también podrán aprovechar la agenda cultural impulsada por la Secretaría de Cultura federal. Entre las actividades destacan recorridos por museos, rutas dedicadas al muralismo mexicano, exposiciones relacionadas con el futbol y las tradicionales Noches de Museos, que ampliarán horarios en varios recintos durante el Mundial.

Otra alternativa es recorrer el Bosque de Chapultepec, uno de los espacios públicos más importantes del país. Dentro de sus instalaciones se encuentra el Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, cuya entrada es gratuita y alberga más de 1,000 ejemplares de fauna silvestre.

Tradición tapatía que se suma a la fiesta

Guadalajara albergará uno de los FIFA Fan Festival oficiales de México. La Plaza Liberación se convertirá en el punto de reunión de miles de aficionados que podrán ver los partidos en pantallas gigantes sin costo alguno.

La ubicación del festival permitirá además recorrer algunos de los sitios más emblemáticos del Centro Histórico tapatío. A pocos pasos se encuentran la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y varios espacios culturales que forman parte del patrimonio urbano de la ciudad.

Los organizadores prevén actividades artísticas y musicales vinculadas con la identidad jalisciense. El mariachi, una de las expresiones culturales más reconocidas de México, formará parte del ambiente que acompañará las transmisiones de los encuentros mundialistas.

Además, quienes visiten la ciudad podrán aprovechar espacios públicos y corredores culturales que habitualmente ofrecen espectáculos gratuitos durante temporadas turísticas y festivales masivos organizados por el municipio y el gobierno estatal.

Parques, espacios públicos y convivencia

Monterrey también contará con actividades abiertas para los aficionados que permanezcan fuera del estadio. La FIFA incluyó a la ciudad dentro de la red de festivales y espacios destinados a que la población siga los partidos y participe en la celebración global del futbol.

Las autoridades locales adelantaron que los espacios públicos jugarán un papel central durante el torneo. La estrategia busca aprovechar plazas, parques urbanos y zonas de convivencia para generar actividades dirigidas tanto a turistas como a habitantes de la zona metropolitana.

El atractivo turístico de Monterrey también permitirá a los visitantes recorrer áreas recreativas y puntos panorámicos que se consolidaron como referentes de la ciudad. Durante el Mundial, estos espacios servirán como complemento para quienes busquen combinar futbol, naturaleza y turismo urbano.

La expectativa es que la capital neoleonesa reciba a miles de visitantes internacionales, por lo que la oferta gratuita formará parte de una estrategia más amplia para extender la derrama económica y la experiencia mundialista más allá de los partidos.