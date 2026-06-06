Miles participan en la Ola más grande del mundo para dar la bienvenida al Mundial 2026

La Ciudad de México se convirtió este sábado en escenario de una celebración sin precedentes rumbo al Mundial 2026. Miles de personas participaron en la llamada "Ola más grande del mundo", un evento masivo realizado sobre Paseo de la Reforma para dar la bienvenida a la máxima fiesta del futbol, que arrancará el próximo 11 de junio.

Desde las primeras horas de la mañana, familias, aficionados al futbol y visitantes comenzaron a concentrarse en uno de los corredores más emblemáticos de la capital. El recorrido se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones de El Caballito, donde se llevó a cabo la activación colectiva.

El ambiente estuvo marcado por música, danzas prehispánicas, comparsas, figuras representativas del futbol mexicano y expresiones culturales que reflejaron la diversidad de la capital del país.

Durante el evento, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que la convocatoria buscó enviar un mensaje de inclusión y hospitalidad a los millones de visitantes que llegarán durante la Copa del Mundo.

"Vamos a recibir a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todas las creencias. Aquí no se discrimina a nadie; aquí recibimos con el corazón grande", expresó la funcionaria ante los asistentes.

Frausto señaló que la ola humana simboliza la diversidad que caracteriza a la Ciudad de México y aseguró que el Mundial ya comenzó a vivirse más allá de los estadios, mediante actividades que involucran a la ciudadanía y muestran la riqueza cultural de la capital.

Buscan imponer una nueva marca mundial

Además de la celebración, la actividad tuvo como objetivo establecer un nuevo referente mundial para este tipo de manifestaciones colectivas. De acuerdo con las autoridades, representantes de Guinness World Records recopilaron videos, fotografías, registros y demás evidencias que serán analizadas para determinar si la marca puede ser reconocida oficialmente.

La secretaria de Turismo explicó que, debido a que no existe un antecedente similar realizado fuera de un estadio, más que romper una marca previa, la Ciudad de México estaría imponiendo una nueva referencia internacional.

La jornada estuvo acompañada por la presentación de la Sonora Santanera, que puso a bailar y cantar a los asistentes reunidos en Reforma. También participaron comparsas de chinelos, botargas representativas de pueblos originarios, grupos de danzantes, personas disfrazadas de luchadores y catrinas, así como aficionados vestidos con los colores de la Selección Mexicana.