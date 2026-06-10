Modernidad y estabilidad, agenda de México en inauguración del Mundial

La FIFA estima que la inauguración del Mundial 2026, el 11 de junio en el estadio Ciudad de México, será vista por 1,500 millones de personas alrededor del planeta.

A esa cifra se agregan, por supuesto, los 80,824 aficionados que abarrotarán el 100% del aforo oficial del ‘Coloso de Santa Úrsula’ para ver el partido México contra Sudáfrica, además del show de artistas como Shakira y J Balvin.

No cabe duda que México estará ante los ojos del mundo, pero no sólo para una evaluación deportiva, sino en otras áreas respecto a su marca-país: modernidad social, estabilidad política, derechos humanos, hospitalidad, cultura y más.

“Hay formas de mostrar poder como país. Una es con despliegue económico o militar, pero en este caso, lo que va a hacer México es mostrar lo que llamamos poder blando: influir a través de la cultura, hospitalidad y los valores de su marca como país”, analiza para El Economista, Eric Olavarrieta, consultor en desarrollo y cultura organizacional.

“Esto va a generar contenido, ya que ha cambiado mucho la manera en cómo se transmiten los partidos. Ya no es algo de sólo dos canales (de televisión), sino que ahora hay una oferta muy grande a nivel digital. Eso cambia la narrativa”.

Cambio sociocultural

México ya fue anfitrión de dos Copas del Mundo de la FIFA, en 1970 y 1986. Sin embargo, eran contextos de comunicación completamente distintos a los de 2026, sobre todo, por las redes sociales.

Eso implica un mayor eco e inmediatez ante los ojos del planeta para todo lo que ocurra el 11 de junio, por ejemplo, con las manifestaciones.

“México tiene que cuidar su marca y organización. Esta última va de la mano con la seguridad”, opina el especialista.

“México tiene oportunidad de demostrar que tiene un gobierno maduro que gestiona la libertad de manifestación, de expresión y los derechos de los ciudadanos. En caso de que exista una situación desproporcionada, algo que se salga de las manos, se va a generar una cobertura internacional negativa, se va a cambiar totalmente el foco del evento hacia un conflicto político-social y eso puede dañar la percepción del país en materia de derechos humanos. Por eso es que México debe tener listo el manual de crisis en caso de que surja algo que no vaya conforme a lo esperado”.

Maestros, colectivos de madres buscadoras, pensionados, campesinos y transportistas son algunos de los grupos que, se prevé, protestarán en los alrededores del estadio Ciudad de México desde temprana hora del 11 de junio.

Reflejan que los principales conflictos de México de cara a este Mundial son con su propia gente, aunque eso se puede deslizar hacia la ventana de los medios internacionales.

“La inauguración es el momento histórico para México de, hablando de comunicación estratégica, genere símbolos y mensajes que no engañen ni maquillen, pero que de alguna manera ayuden a que la sociedad cambie su percepción”, resalta Olavarrieta.

“México no tiene una buena relación con sus ciudadanos, la gente está enojada, encolerizada y violenta, pero es la oportunidad de decirles que es el momento de que estén tranquilos porque a nivel económico hay dos socios muy buenos, como son Estados Unidos y Canadá. Esa es la línea que, creo, se puede seguir para tratar de apaciguar un poco los ánimos”.

Valores contemporáneos

Otra oportunidad para México en la inauguración es demostrar sus “valores contemporáneos”, destaca el entrevistado, más allá de la hospitalidad y turismo que siempre atraen al extranjero.

“Hay que tomar en cuenta que nuestra sociedad es mucho más diversa en la actualidad, está conectada globalmente y es la oportunidad de reflejar los valores contemporáneos del país, no los de 1970 o 1986”, explica.

“Esos objetivos que podría estar mostrando México pueden ser que hoy tenemos un entorno mucho más plural, digitalizado y que la ciudadanía es participativa y crítica. También hay mayor sensibilidad en temas de derechos humanos, inclusión, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y más. Ahora las generaciones más jóvenes están siempre buscando transparencia y rendición de cuentas”.

En el video de la inauguración del Mundial 1986, la narrativa de México se centró en sus culturas prehispánicas y bellezas naturales.

Ahora, esos ingredientes pueden ser aderezados con el salto a la modernidad y pluralidad, insiste el especialista.

En cuanto a rubros tradicionales, enfatiza turismo, economía y relaciones diplomáticas. Sobre este último punto, subraya como algo positivo el haber recibido a la selección de Irán en Tijuana después de los desprecios del gobierno estadounidense.

“En cuanto a qué ganará México en otros rubros, en turismo, exponer a México, sobre todo para aquellos extranjeros que todavía no ubican dónde está México en el mapa. A nivel económico, la hotelería, restaurantes, transporte, entretenimiento y comercio se van a ver beneficiados. Eso, a largo plazo, puede ayudar a una promoción internacional del país como destino de inversión y negocios.

“También algo para lo que somos muy buenos es para las relaciones diplomáticas. Vamos a fortalecer eso y proyectar la imagen de estabilidad y cooperación regional. México ha sido un país que se ha esforzado en cooperar con la mayoría de los países, a veces hasta de manera muy condescendiente. Ahora lo vimos con la selección de Irán, después de todo lo que se dijo en Estados Unidos con Donald Trump. Eso es algo que va a favorecer mucho en la conversación global sobre quién es México”.

México albergará 13 de los 104 partidos del Mundial 2026 entre la Ciudad de México (5), Guadalajara (4) y Monterrey (4). Los primeros serán el 11 de junio y el último el 5 de julio.