Miami albergará la final que nadie quiere jugar en el Mundial 2026

El Estadio Miami cerrará su participación en la Copa del Mundo 2026 con la final que nadie quiere jugar: el duelo por el tercer lugar.

Francia e Inglaterra se enfrentarán en dicho partido el sábado 18 de julio, luego de que fueron derrotados por España y Argentina, respectivamente, en semifinales.

De esta forma, habrán concluido los siete partidos del Estadio Miami en el Mundial, recordando que fueron cuatro de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos. La afluencia acumulada allí hasta ahora es de 384,679.

Este inmueble ha sido ‘casa’ de Lionel Messi desde que llegó a la liga de Estados Unidos (MLS) con el Inter Miami en 2023.

Pero en semanas recientes recibió a figuras como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Jude Bellingham y James Rodríguez, además de un partido de Argentina con Messi y compañía (contra Cabo Verde).

Ahora será el turno de franceses e ingleses para intentar colgarse la medalla de bronce de Norteamérica 2026, que suele ser el premio de consolación para los semifinalistas heridos.

Francia tiene mayor experiencia en esta etapa. Será la cuarta ocasión en la historia de los Mundiales que dispute el partido por el tercer lugar.

Lo ganó en 1958 (contra Alemania) y 1986 (contra Bélgica), pero lo perdió en 1982 (contra Polonia). Por el contrario, acumulaba cuatro finales de Copa del Mundo entre 1998 y 2022. La quinta no ocurrió tras caer en semifinales en Dallas.

Para Inglaterra será su tercera final de consolación. Perdió todos sus antecedentes: en 1990 contra Italia (1-2) y en 2018 contra Bélgica (0-2).

Los ingleses estuvieron a cinco minutos de avanzar a la segunda final de Copa del Mundo de su historia, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sepultaron esa ilusión en Atlanta. Su única aparición seguirá siendo la de 1966, en la que se quedaron con el título.

Este fin de semana, en Miami, los ingleses intentarán quedarse al menos con la presea de bronce, que sería el segundo mejor registro en su historia en Mundiales (detrás de 1966).

En los partidos por el tercer lugar, algunas selecciones han apostado por utilizar jugadores que no fueron titulares en anteriores etapas.

Esa es una opción que pondría en riesgo la emoción de los fans por ver sobre la cancha a jugadores como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé por Francia, así como a Harry Kane y Jude Bellingham por Inglaterra.

Sin embargo, esos cuatro jugadores están en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se entregará al máximo goleador, y eso incentivaría su participación.

Mbappé es el más adelantado al sumar ocho anotaciones, mismas que Lionel Messi, que jugará la final un día después del duelo por el tercer lugar. Luego están Bellingham y Kane con seis, mientras que con un panorama más difícil aparece Dembélé con cinco.

Este partido marcará otro momento especial: la despedida de Didier Deschamps como seleccionador de Francia después de 14 años.

Deschamps tomó las riendas de la selección francesa en 2012 y dirigió en los Mundiales 2014, 2018, 2022 y 2026, siendo su máximo momento en Rusia 2018, cuando logró la segunda estrella para su país.

Este será el cuarto juego entre Francia e Inglaterra en Mundiales. Los primeros fueron triunfos ingleses en fase de grupos, tanto en 1966 como en 1982, mientras que el caso más reciente fue victoria francesa en cuartos de final de 2022.