Trigo se disparó en Chicago por amenaza a exportaciones del Mar Rojo

El trigo en Chicago se disparó más de 5% el miércoles y el trigo europeo alcanzó un máximo en un año, en medio de la escalada de ataques a buques en el mar de Azov, una importante ruta de exportación del trigo ruso.

El maíz y la soya siguieron la tendencia alcista, con los datos mensuales de trituración de soya en Estados Unidos al alza, respaldando el precio de la oleaginosa.

El contrato de trigo blando rojo de invierno de septiembre de la Bolsa de Chicago subió 35.25 centavos, a 6.8025 dólares por bushel, mientras que el contrato de trigo duro rojo de invierno de septiembre de Kansas City subió a su límite diario de 45 centavos, a 7.23 dólares por bushel, el nivel más alto para el contrato desde el 19 de mayo.

El maíz para diciembre ganó 9.25 centavos, a 4.6975 dólares el bushel, y la soya para noviembre subió 10.75 centavos, a 12.0175 dólares el bushel. Los futuros de trigo de Euronext se dispararon, y el contrato de referencia de septiembre cerró con una subida del 6.5%, a 231.5 euros (265.44 dólares) por tonelada.

Rusia y Ucrania intensificaron su enfrentamiento por el Mar Negro y las principales rutas comerciales. Moscú mató a tres personas en un ataque contra la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, mientras que las fuerzas de Kiev atacaron buques rusos.

Rusia acusó a Ucrania de terrorismo por sus ataques contra el tráfico marítimo en el mar de Azov, ruta por la que transita una cuarta parte de las exportaciones de cereales de Rusia.

“La gran pregunta que el mercado del trigo se hace es si la expansión de los ataques ucranianos en el Mar Negro se extenderá a los puertos rusos más críticos, como Novorossiysk, la principal salida para las exportaciones de trigo ruso”, escribió Mike Castle, economista sénior de Materias Primas de StoneX, en una nota a sus clientes.

Los futuros de la soya subieron después de que la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA) de Estados Unidos anunció que sus miembros procesaron 214.34 millones de bushels de soya en junio, mejor de lo previsto.