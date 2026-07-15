La OCDE dice que el impuesto mínimo global ha elevado los ingresos, sin pérdidas de empleo

Los países que ⁠aplican un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales han visto crecer los ingresos por ⁠el impuesto de sociedades sin que ello haya supuesto una pérdida de puestos de trabajo o de inversión, dijo el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El impuesto mínimo global se diseñó ⁠para frenar una carrera a la baja ⁠en materia de impuestos a las empresas que llevaba décadas, permitiendo a los países aplicar impuestos complementarios cuando los beneficios se gravan en menos del 15% en otros lugares, lo que reduce las ventajas de contabilizar las ganancias en jurisdicciones con baja fiscalidad.

Más de 60 países y territorios han aplicado estas normas, mientras que muchos otros se están preparando para hacerlo.

La OCDE, en París, estimó que el impuesto aumentó los ingresos públicos entre 79,000 millones y 109,000 millones de euros (entre 90,000 millones y 124,000 millones de dólares) en su primer año, lo que equivale a entre 2.4 y 3.4% de los ingresos globales por el impuesto de sociedades.

El estudio examinó cómo respondieron las empresas tras la introducción en 2024 del impuesto mínimo global, una piedra angular de los esfuerzos internacionales para reformar la fiscalidad de las empresas y disuadir a los grandes grupos multinacionales de trasladar sus beneficios a jurisdicciones con bajos impuestos.

El impuesto, que se aplica a los grupos multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros, tiene por objeto garantizar que las empresas se enfrenten a una tasa impositiva efectivo de al menos el 15%, independientemente del lugar en el que operen.

Para determinar el impacto de la reforma, la OCDE comparó a las empresas situadas justo por encima y por debajo del umbral de ingresos. Se constató que las ⁠empresas sujetas a la normativa experimentaron tasas impositivas efectivas más ⁠altas, mientras que los indicios de cualquier efecto ⁠sobre la inversión o el empleo fueron limitados.

A diferencia de las estimaciones anteriores de la OCDE, que se basaban en ⁠modelos, el estudio se fundamentó en el comportamiento observado de las empresas tras la aplicación de las normas.

La estimación de ingresos es inferior a la proyección de la OCDE previa a la aplicación, según la cual la reforma podría generar finalmente entre 155,000 y 192,000 millones de dólares más al año en ingresos por impuesto de sociedades en todo el mundo, lo que refleja que el estudio abarca únicamente el primer año de aplicación.

Dado que el estudio abarca únicamente el año 2024, no refleja un acuerdo posterior negociado ⁠por el Gobierno de Donald Trump que eximió a las multinacionales con sede en Estados Unidos de partes clave del régimen mediante un acuerdo paralelo independiente que reconoce el impuesto mínimo local vigente.

rrg