La inteligencia, la táctica y la personalidad de ‘liderazgo en conjunto’ que identifica a España le dio la vuelta a la creatividad y el arte futbolístico francés. La Roja se puso intensa en el campo para desmantelar al equipo de Didier Deschamps, el entrenador con más partidos en la historia de los Mundiales. Al caer el 2-0 en el estadio Dallas, Didier no regaló otra fotografía abrazando alegremente a su pupilo Kylian Mbappé.

Al delantero estrella no le salió ninguna propuesta, incluso, le ganó la desesperación al agonizar el partido, dándole un codazo al portero Unai Simón, fingiendo hacer un salto para robar el balón. La tarjeta amarilla al minuto 86 fue el anuncio de la derrota emocional.

España respondió a los ¿cómo? del resultado ante Francia.

“Superamos la primera línea de presión. Conocíamos muy bien a Francia, su potencial, pero también teníamos la manera de contrarrestarlo. Los jugadores han interpretado de manera genial todo el planteamiento, es mérito de ellos. Son capaces de descubrir los espacios, generarlos. Este equipo interpreta perfectamente todas las frecuencias del juego. Antes del partido, nuestro mensaje fue que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero en frente tenían al mejor equipo del mundo, se encontraron con nosotros. Con orden, equilibrio, sacrificio y orden descomunal, interpretando las fases del juego. Supimos cómo comportarnos en la fase ofensiva y defensiva. Pongamos en valor lo que tenemos en el futbol español, no nos conformamos con esto (semifinales), para conseguir el campeonato del mundo”.

Después de 16 años, España levantó la mano de la península ibérica, después de tres mundiales horribles: Brasil 2014 estancados en primera fase; y en octavos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Pedro Porro autor del segundo gol dijo: “la final es un sueño hecho realidad, la actitud del equipo desde el principio al final, hemos hecho todo, contra una selección difícil. Sabíamos que uno de los puntos era tener el balón y lo hemos hecho. En 5 días será la Final”

España se consolidó como la mejor defensa de este Mundial, habiendo recibido solamente un gol en seis partidos, estableciendo una marca histórica. Los cuatro gladiadores o defensas del equipo, adicional a la labor del portero Unai Simón son: Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pau Cubarsí y Pedro Porro.

“Nos queda un paso más. Hay mucha tensión acumulada, es un lujo la final, uno tiene que asimilar todo esto. Con una idea y hemos sido fieles a ella. Orgullosos de lo que hemos hablado, nos enfrentamos a las mejores selecciones del mundo. Estos jugadores se merecen todo, lo que es difícil lo hacen fácil”, amplió el entrenador postpartido.

El jugador del Tottenham remató a la portería después de aprovechar un rebote en una jugada entre Olmo y Porro, que obligó a la salida del guardameta s Mike Maignan.MARIA LYSAKER

Entre sus agradecimientos, Luis de la Fuente confirmó haber recibido la llamada del Rey de España.

“Es motivo de orgullo, que se interese y nos anime es el mayor de los orgullos, ser artífices de la alegría de un país, con una generación de futbolistas excepcional, ejemplo de muchos valores, un país unido y entregado. Un partido más, el más difícil y hay que mejorar. Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo, se mejora de una competición a otra, el margen de mejora es infinito. No es casualidad, es talento, superación, no viene gratis, en el trabajo previsto sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco. Era un proceso en el que estaba todo planificado. Los jugadores andan con un subidón excepcional y en lo físico con un nivel alto”.

De la Fuente posee el récord histórico como el único entrenador en la historia del fútbol español en ganar la Eurocopa en tres categorías distintas (Sub-19, Sub-21 y Absoluta). Con la selección absoluta, ha logrado un porcentaje de victorias superior al 78% y mantiene un impresionante récord invicto en torneos oficiales (Eurocopa y Mundial).

DATO:

Didier Deschamps se retiró como entrenador de la selección francesa

Ha ganado un Mundial como entrenador: Rusia 2018. En total, ha dirigido a la Selección de Francia en 4 Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), logrando un subcampeonato mundial y convirtiéndose en el director técnico.