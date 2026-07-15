PAN propone que menores de 15 años o más que cometan homicidio sean tratados como adultos

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores promovería aplicar la ley de adultos a adolescentes, a partir de los 15 años, en casos de feminicidio, homicidio doloso y secuestro, entre otros.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista, explicó que su partido abrirá en el Senado el debate sobre el tema, cuya iniciativa de reformas legales ya fue presentada de manera formal ante el Congreso de Querétaro por su copartidario Josué Guerrero Trápala, alcalde del municipio de Corregidora.

"Va a ser uno de los temas que vamos a abordar en nuestra reunión plenaria", anticipó, en referencia al próximo cónclave panista para confeccionar la agenda legislativa de temas a impulsar en el siguiente periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a partir de septiembre.

"Lo vamos a analizar con enorme responsabilidad. Compartimos el diagnóstico. Estamos conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en el país…", dijo y relató el caso de Baja California, "en donde menores de edad mataron a un conductor de un Uber, desaparecieron el cuerpo, se llevaron el vehículo. Y hoy hay manifestaciones enormes en el estado de Baja California, porque lo que la gente dice es que cuando fue un chofer el que cometió el delito le dieron 24 años de cárcel, pero cuando son menores de edad los que cometen estos mismos delitos, inclusive más graves, no se les puede dar más de cuatro años".

Adelantó la conveniencia de debatir el tema mediante el proceso legislativo de Parlamento Abierto para que especialistas de todas las ramas, no solamente de la rama penal, sino también en materia de sociología y psicología opinen.

"Lo que no hay duda es que es de la máxima gravedad lo que está ocurriendo. Se está repitiendo ya de manera sistemática y es claro que la normatividad vigente no está ayudando a resolver el problema…", afirmó.

En conferencia de prensa, acompañado por Anaya Cortés, Guerrero Trápala detalló que la iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con el propósito de que "los jóvenes de 15, 16 y 17 años que cometan un delito grave, como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, tengan penas que sean equiparables a que si un mayor de edad hubiera cometido alguno de estos delitos".

Además del caso del taxista Flaviano, de Baja California, comentó los sucedidos recientemente en Zacatecas, o el que "también marcó a la sociedad" en Lázaro Cárdenas, Michoacán, "donde un joven de 15 años asesina a dos de sus maestras", y el "de Laila, en Sonora, también hace unos meses. Y así les puedo platicar varios de los más de 35,000 casos, por ejemplo, que hubo en el 2024 de menores de edad cometiendo delitos graves".