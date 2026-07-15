PayPal subió 17% en Bolsa tras oferta de adquisición

Stripe y Advent International, una multinacional del sector financiero y un inversionista en capital privado, respectivamente, presentaron una oferta conjunta para adquirir a la plataforma de pagos de origen estadounidense PayPal, reportó la cadena CNBC.

La oferta fue valuada en 60.50 dólares por acción, o 53,400 millones de dólares, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto. El consejo de administración de PayPal se reunirá el 20 de julio para analizar la oferta.

La propuesta se presentó a principios de este mes e incluye aproximadamente 50,000 millones de dólares en financiamiento bancario comprometido, lo que valora a PayPal con una prima del 28% sobre el precio de cierre de sus acciones del martes.

Tras el anuncio, las acciones de PayPal subieron 17.20% a 55.52 dólares cada una.

Según la propuesta, Stripe y Advent serían copropietarios de PayPal, con una participación igualitaria, en lugar de dividir la empresa. No hay certeza de que esta propuesta vaya a dar lugar a una operación.

Fundada a finales de la década de 1990, PayPal fue una de las primeras empresas en el sector de los pagos digitales, pero se ha enfrentado a una competencia cada vez mayor a medida que los consumidores han adoptado métodos de pago alternativos y competidores como Apple Pay y Google Pay han ganado cuota de mercado.

La empresa ha pasado los últimos años lidiando con una ralentización del crecimiento y una competencia cada vez más intensa en el sector de los pagos digitales, lo que ha acabado con gran parte del valor que ganó durante la pandemia.

Su capitalización bursátil alcanzó un máximo de 360,000 millones de dólares en 2021 y ha caído a 36,000 millones de dólares este año. Ha perdido más del 40% de su valor en los últimos 12 meses.

Tras asumir el cargo en marzo, el director ejecutivo de PayPal, Enrique Lores, puso en marcha un amplio plan de reestructuración para simplificar el proveedor de pagos y centrar sus esfuerzos en el crecimiento.

En abril, la empresa dividió sus operaciones en tres unidades que abarcan el proceso de pago, los servicios financieros para consumidores (Venmo) y los pagos y las criptomonedas, al tiempo que llevó a cabo una serie de cambios en la dirección.