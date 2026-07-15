Bajan reservas de petróleo de EU y frena precio del energético

Los precios del petróleo subieron ligeramente el miércoles, en reacción a un inventario mayor de lo esperado y haciendo caso omiso de una nueva ola de ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes que tenían como objetivo limitar la capacidad de Teherán para atacar a los barcos en el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron a 84.95 dólares el barril, con un alza de 22 centavos, o 0.26 por ciento. Los futuros del West Texas Intermediate finalizaron a 79.60 dólares el barril, con un alza de 26 centavos, o 0.33 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cerró en 75.75 dólares por barril, una baja de 0.80% o de 61 centavos.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó la semana pasada de una caída de 1.7 millones de barriles en las reservas de crudo estadounidenses, menos de la reducción prevista de 2.6 millones de barriles.

La EIA también informó de un aumento en las reservas de destilados de 4.6 millones de barriles la semana pasada, en comparación con un aumento previsto de 100,000 barriles.

Washington había reimplantado previamente un bloqueo naval de los puertos iraníes y lanzado ataques nocturnos, lo que llevó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a amenazar con cerrar “todos los demás corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados”.

Los precios del petróleo cerraron el martes con una subida del 2%, alcanzando su nivel más alto en un mes, debido a que los ataques agravaron la interrupción del suministro en el Estrecho de Ormuz, por donde pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del estallido de la guerra.

Suben las hostilidades

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron la semana pasada, debilitando aún más una tregua ya de por sí frágil, alcanzada en junio tras varios meses de combates.

A última hora del martes, el ejército estadounidense anunció que había atacado decenas de objetivos militares cerca de la estratégica vía marítima y las zonas costeras iraníes en ataques que duraron siete horas.

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró el miércoles que había atacado objetivos militares estadounidenses en la región, incluidos Bahréin, Kuwait y Jordania.

Según los analistas, Irán ha dado señales de que podría utilizar a sus aliados hutíes en Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo, abriendo un nuevo frente contra Washington y poniendo en riesgo dos de las arterias energéticas más vitales del mundo.

Según Giovanni Staunovo, analista de UBS, el bloqueo naval estadounidense a los buques que entraban y salían de los puertos iraníes contribuyó a fortalecer más los precios del crudo. Esa acción exporta entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios.

Goldman Sachs estimó que las exportaciones del Golfo se recuperaron hasta superar el 80% de los niveles anteriores a la guerra tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en junio, pero volvieron a caer por debajo del 50 por ciento.