ASML tiene margen para subir precios

ASML tiene margen para subir los precios de algunos de sus equipos de fabricación de chips, según su jefe financiero, tras la publicación de resultados en los que se indica que su capacidad para producir herramientas EUV de última generación está casi totalmente reservada hasta finales de 2027.

El presidente financiero, Roger Dassen, dijo en una conferencia telefónica con analistas que el entorno actual otorga a la empresa "un mayor poder para fijar precios" y "un margen bastante amplio para posibles subidas de precios en el futuro".

El sitio web de noticias tecnológicas The Information reportó el miércoles que ASML se estaba encontrando con resistencia por parte de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en las negociaciones sobre aumentos de precios, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones.

Las acciones de Apple, la fabricante del iPhone, operan en su máximo nivel de un año luego de que el gobierno de China aprobó en ese país el uso del servicio Apple Intelligence, con lo que eliminó un importante obstáculo regulatorio.

Los títulos de la compañía subieron 4.01% el miércoles a 327.50 dólares.

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, demandó a un hombre de Carolina del Sur detenido a principios de este año acusado de explotación sexual de menores, alegando que hizo un uso indebido de Grok, el sistema de IA de la compañía, para crear material de abuso sexual infantil.

En la demanda presentada ante un tribunal federal de Texas, xAI alega que Terry Harwood infringió las condiciones de uso. Se trata de uno de los primeros casos en los que una empresa de IA demanda a uno de sus usuarios por utilizar presuntamente un sistema de IA para generar material explícito.

La demanda de la empresa contra Harwood se produce tras un intenso escrutinio mundial de xAI por las acusaciones de que Grok ha permitido a los usuarios generar ultrafalsos (deepfakes) sexualizados sin consentimiento, es decir, videos de aspecto realista creados con la ayuda de la IA.

El Mundial ha representado una oportunidad única para que las empresas fortalezcan el sentido de pertenencia y cercanía con sus colaboradores, especialmente en un contexto donde el bienestar emocional y la gestión del talento se han convertido en prioridades.

Según Gallup, en 2025 solo 20% de los colaboradores a nivel global se sentían comprometidos con su trabajo, mientras que el bienestar laboral continúa siendo un reto.

En México, además, la NOM-035 de la STPS establece la importancia de identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como de promover entornos organizacionales favorables. En este sentido, iniciativas como horarios flexibles, dinámicas internas, espacios de convivencia, actividades de integración o mensajes de reconocimiento, se han convertido en acciones valiosas para cuidar la salud mental.

La Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, avanza en un esquema de contrataciones consolidadas que plantea una nueva forma de administrar los recursos públicos.

Bajo este modelo, el arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades se integra en un solo proceso para obtener mejores condiciones económicas.

La licitación contempla hasta 18,217 unidades de distintas características y cuenta con la participación de la subsecretaría de Egresos y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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