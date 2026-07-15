Bolsas mexicanas terminan sesión de media semana a la baja

Las bolsas de valores de México terminaron planas con sesgo negativo el miércoles, a la espera de nuevos reportes de emisoras locales e influenciadas por la incertidumbre internacional.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.17% a 66,399.71 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.31% a 1,336.51 enteros.

Los indicadores desecharon ligeras ganancias matutinas y permanecen cerca de su peor nivel en un mes.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, escribió que el mercado mexicano “está operando bajo una lógica de calidad y eficiencia, ya que el inversionista está castigando la incertidumbre crediticia y premiando a aquellas empresas que, logran blindarse mediante resoluciones favorables y planes de inversión sólidos”.

El desempeño del miércoles, agregó, “indica una rotación hacia activos de valor ante un contexto global incierto, pero la volatilidad se mantendrá alta mientras los reportes de resultados del segundo trimestre revelen qué tanto han logrado realmente las empresas trasladar sus costos operativos a los márgenes finales”.

Para las próximas jornadas, la especialista espera una mayor expectativa y presión vendedora si los reportes decepcionan en términos de margen, aunque el sesgo positivo del IPC sugiere que, mientras la tecnología y las inversiones fintech sigan fluyendo hacia México, el mercado mantendrá un soporte estructural frente a los riesgos externos.

Los operadores tomaron en cuenta que el consumo privado en México habría cuatro meses de crecimiento en junio, de acuerdo con el indicador adelantado del Inegi.

En el ámbito internacional, los precios al productor en Estados Unidos crecieron menos que lo previsto, mientras que la economía de China registró en el segundo trimestre su desempeño más débil desde finales de 2022.

Las cotizaciones continúan atentas al conflicto de Irán y Estados Unidos, con el presidente de este último, Donald Trump, declarando que intensificará los ataques contra el país asiático.

Además, los portafolios están a la espera de nuevos reportes corporativos locales, los cuales se intensificarán durante las siguientes dos semanas. (Con información de Infosel)