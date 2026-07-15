Las acciones de SpaceX caen 33% desde su nivel máximo

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial (IA), retrocedieron por debajo de su precio de la Oferta Pública Inicial (OPI) por primera vez la jornada de este miércoles.

Los títulos de la firma tecnológica cerraron en 135.27 dólares cada uno, un descenso de 0.60%, con lo que sumó su cuarta sesión con caídas y acumula una baja de 11.10% en dicho periodo.

Durante la jornada, los papeles de la firma de Elon Musk tocaron un piso de 134.10 dólares por acción, precio menor al de su OPI de 135 dólares.

La euforia por los activos de SpaceX ayudó a que la empresa cotizara hasta en 201.80 dólares, un alza cercana al 50% en los primeros días de cotización, antes de comenzar a corregir, anotando una caída de 32.97% en las últimas semanas.

En cuanto al valor de capitalización, la compañía tiene un valor de 1.782 billones de dólares y se posiciona como la octava empresa más valiosa del mundo.

Muchos analistas sostenían que el alza de la acción era probablemente vulnerable a un cambio de tendencia, dadas las pérdidas netas de 4,900 millones de dólares registradas por SpaceX el año pasado y la incertidumbre sobre las perspectivas de la empresa.

El desplome deja a los inversionistas que compraron acciones de la empresa al precio de la salida a Bolsa con pérdidas contables por primera vez, lo que podría poner a prueba la confianza en el valor.

También sirve para recordar que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse con rapidez, incluso en el caso de una empresa del tamaño de SpaceX, que recaudó unos 75,000 millones de dólares y alcanzó una valoración de unos 2.1 billones al final de su primer día de cotización.

No es raro que una acción caiga debajo del precio de salida a Bolsa, sobre todo durante períodos de tensión generalizada en el mercado.

Wall Street ha bajado por la incertidumbre respecto de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), el repunte de los títulos de inteligencia artificial, así como los fabricantes de semiconductores.

Aun así, la caída podría dar alas a los críticos que argumentan que la valoración de SpaceX era excesiva, ya que la empresa no era rentable y muchas de sus ambiciosas apuestas aún no se habían puesto a prueba.

Algunos analistas advirtieron antes de la salida a Bolsa de SpaceX que los inversionistas encontrarían mejores puntos de entrada una vez que la primera oleada de entusiasmo se hubiera desvanecido.

La incorporación de la acción a índices prestigiosos, como el Nasdaq 100, de fuerte presencia tecnológica, no sirvió de mucho para reavivar la compra. Los papeles de SpaceX han caído casi un 13% desde que se incluyeron en el Nasdaq 100.

Elon Musk se convirtió en el primer billonario

Tras la OPI, la fortuna del directivo alcanzó un récord de 1.45 billones de dólares el 16 de junio, pero con el desplome en el valor de mercado de SpaceX (perdiendo más de 1 billón de dólares desde el pico) ha provocado pérdidas récord de hasta 58,000 millones de dólares en un solo día para Musk.

Actualmente, Musk posee una fortuna de 861,000 millones de dólares; es decir, borró cerca 589,000 millones de dólares. (Con información de agencias)