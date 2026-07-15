Sinaloa estima ocupación hotelera promedio de 73%

El gobierno de Sinaloa informó que durante la temporada vacacional de verano se estima una ocupación hotelera promedio de 73% en la entidad, mientras que Mazatlán alcanzaría hasta 80% de su capacidad.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que este periodo vacacional representa una de las temporadas de mayor dinamismo para la economía local, debido a la afluencia de visitantes en los distintos municipios del estado.

La funcionaria explicó que la conectividad carretera es un factor clave en el flujo turístico, ya que la mayoría de los visitantes nacionales ingresan a Sinaloa por esa vía, lo que facilita su desplazamiento hacia diversos destinos.

Como parte de la estrategia para diversificar la oferta turística, la dependencia promovió destinos de playa como Mazatlán, El Maviri, Altata y Teacapán, además de Surutato, Los Mochis, los cinco Pueblos Mágicos —Cosalá, El Fuerte, El Rosario, Mocorito y San Ignacio— y los 12 Pueblos Señoriales de la entidad.

Sosa Osuna agregó que la Secretaría de Turismo mantiene acciones para consolidar la actividad turística como un motor de desarrollo económico y bienestar para las familias sinaloenses.