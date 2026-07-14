La dieta de Mbappé ¿Qué come para correr a más de 35 kilómetros por hora?

Kylian Mbappé puede superar los 35 kilómetros por hora sobre la cancha, pero el combustible de uno de los futbolistas más rápidos del mundo no proviene de una dieta sin carbohidratos. Pasta, arroz, pescado, carnes blancas, verduras, fruta y una hidratación constante forman parte de la alimentación que acompaña sus entrenamientos y partidos.

El delantero francés distribuye su consumo de energía a lo largo del día para evitar comidas demasiado abundantes y mantener disponibles los nutrientes que necesita para entrenar, competir y recuperarse. Huevos, avena, aguacate, pollo, atún, pescado, arroz integral, ensaladas, frutas y batidos de proteína aparecen entre los alimentos vinculados con su rutina.

Cuando se concentra con Francia, su alimentación queda bajo la supervisión de Xavier Rousseau, chef de la selección desde agosto de 2017. Rousseau trabaja junto con el cuerpo médico y se encarga de diseñar preparaciones capaces de responder a las exigencias físicas de los jugadores sin convertir cada comida en un trámite clínico. Su propuesta se resume en una idea: desarrollar una “cocina inteligente” para el alto rendimiento.

Qué come Mbappé para ser uno de los futbolistas más rápidos del mundoGemini

Seis comidas durante el día

La dieta asociada con Mbappé se organiza en porciones distribuidas durante la jornada. El objetivo es aportar energía de forma constante y facilitar que el organismo asimile carbohidratos y proteínas antes y después del ejercicio.

Su día puede comenzar con huevos, avena, fruta, aguacate o crema de almendras. A media mañana aparecen barras o bebidas con proteína; para la comida, pollo o atún acompañados con ensalada y alguna fuente de carbohidratos.

Antes de entrenar puede consumir fruta o un batido, mientras que la cena suele reunir pescado o pollo, arroz y verduras. Después de una sesión exigente, las proteínas y los carbohidratos ayudan a reparar el tejido muscular y recuperar las reservas de energía utilizadas.

Más que reducir la cantidad de comida, el esquema busca repartirla. Un futbolista que entrena casi todos los días y alterna aceleraciones, saltos, frenadas y cambios de dirección necesita suficiente energía para mantener el rendimiento sin comprometer la recuperación.

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La pasta no está prohibida

Uno de los alimentos centrales es también uno de los más temidos por quienes buscan controlar el peso: la pasta. En el futbol profesional, los carbohidratos son indispensables porque alimentan las reservas de glucógeno muscular utilizadas durante los esfuerzos de alta intensidad.

La UEFA recomienda que la nutrición de los futbolistas de élite se adapte a la carga de trabajo y priorice los alimentos antes que una dependencia innecesaria de suplementos. Para los días cercanos a un partido, las recomendaciones pueden llegar a entre seis y ocho gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, dependiendo del jugador, el entrenamiento y sus objetivos.

Esto significa que un futbolista profesional no consigue un cuerpo definido simplemente retirando arroz, pan o pasta. La diferencia está en las cantidades, los horarios, el gasto energético y los alimentos con los que se acompañan.

En el caso de Mbappé, los carbohidratos permiten sostener los sprints, reaccionar rápidamente, ejecutar cambios de ritmo y mantener la concentración conforme avanza el partido. Una dieta demasiado baja en este nutriente podría limitar la energía disponible para las acciones que definen su estilo de juego.

Qué hay en el buffet de Francia

La selección francesa trabaja con un buffet amplio para que cada futbolista construya su plato de acuerdo con sus necesidades. No come lo mismo un delantero que realizó numerosas aceleraciones que un portero, un jugador lesionado o alguien que permaneció en la banca.

Durante el Mundial, el menú preparado por Xavier Rousseau ha incluido tomates con mozzarella, espárragos y ensalada de camarones entre las opciones frías. En la sección caliente aparecen pasta, arroz, brócoli, bacalao rostizado y preparaciones con carne y papa.

Qué come Mbappé para ser uno de los futbolistas más rápidos del mundoCortesía

La mesa también puede ofrecer salsas de tomate, pesto o boloñesa, salmón, omelets, frutas frescas, frutos secos, lácteos, café, té y bebidas destinadas a mantener la hidratación.

La variedad permite ajustar cada comida. Mbappé puede aumentar los carbohidratos cuando se aproxima un partido, moderarlos en una jornada de descanso y combinar proteínas con arroz, pasta o papa después de una sesión demandante.

Rousseau también revisa las cocinas, instalaciones y productos disponibles en cada sede. Su trabajo comienza antes de que los futbolistas lleguen al comedor: debe garantizar la calidad de los ingredientes, controlar la higiene y adaptar los menús al clima, los horarios y el calendario de competencia.

El pescado y el pollo tienen una presencia recurrente porque aportan proteína sin concentrar tanta grasa como otros cortes. Este nutriente participa en la conservación y reparación del tejido muscular después del entrenamiento.

Qué come antes de jugar

La comida previa a un partido debe aportar energía sin provocar pesadez. Para conseguirlo se combinan carbohidratos fáciles de digerir, una porción moderada de proteína, poca grasa y líquidos.

Entre las opciones habituales se encuentran pasta con una salsa sencilla, arroz con pollo o pescado, pan, fruta y bebidas con electrolitos. La comida principal suele consumirse entre tres y cuatro horas antes de comenzar el encuentro.

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La dieta de Mbappé no termina cuando abandona la cancha. Los minutos posteriores son importantes para iniciar la recuperación, especialmente durante un torneo en el que los partidos están separados por pocos días.

Después del encuentro, el cuerpo necesita reponer carbohidratos, recibir proteína y recuperar los líquidos y minerales perdidos con el sudor. Arroz, pasta, pescado, pollo, lácteos, fruta y bebidas de recuperación pueden formar parte de ese proceso.

Mbappé no corre a esa velocidad por comer un alimento específico. Su dieta funciona porque le entrega la energía que necesita en el momento preciso, sin retirar el combustible que sostiene sus aceleraciones.