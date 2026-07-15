Wall Street sube por segunda jornada consecutiva por baja en la inflación

Los índices en Wall Street cerraron la jornada de este miércoles con avances, luego de una moderación de los datos de inflación y un sólido inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre, lo que alentó el optimismo de los inversionistas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.29% a 52,658.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.38% a 7,572.40 puntos. El Nasdaq Composite subió 0.62% a 26,269.23 unidades.

“El mercado registró un cierre positivo, apoyado por una nueva señal de moderación en la inflación. El S&P 500 avanzó por segunda sesión consecutiva, mientras los bonos del Tesoro se fortalecieron, especialmente en los plazos cortos”, escribieron analistas de Actinver.

Añadieron que, por el contrario, los semiconductores cerraron a la baja.

“El movimiento respondió a una inflación al productor en Estados Unidos menor a la esperada, que moderó las expectativas de nuevos ajustes en la tasa de referencia”.

Durante su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh señaló que la inversión en inteligencia artificial no necesariamente generará presiones persistentes sobre los precios.

En paralelo, el precio del petróleo se mantuvo volátil ante la continuidad del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, expertos de Banamex aseguraron que el alza en los índices de Estados Unidos fue impulsada por un entorno de mayor apetito por riesgo, luego de que se publicara la inflación al productor de junio en aquella nación, la cual disminuyó 0.3% mensual, tras el aumento del 0.6% de mayo pasado.

“Este resultado reforzó las señales de moderación de las presiones inflacionarias tras el favorable dato de la inflación al consumidor (CPI) publicado el martes. Adicionalmente, los últimos reportes trimestrales de instituciones financieras estadounidenses han continuado respaldando el sentimiento positivo de los inversionistas, derivado de sus sólidos resultados, dejando de lado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente”, afirmaron los especialistas del banco.

Por sectores, 6 de los 11 segmentos del índice S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

El de servicios de comunicación (+1.7%) registró el mayor avance, impulsado por Alphabet y Meta. El de consumo discrecional (+0.9%) siguió esta tendencia, apoyado principalmente por Amazon, y el financiero (+0.6%) avanzó de la mano de BlackRock, JPMorgan Chase y PayPal, ante los resultados trimestrales favorables de BlackRock y los reportes sobre una posible adquisición de PayPal.

Por otro lado, el sector de tecnología (-1.1%) figuró como el sector del S&P 500 más rezagado, presionado por Apple y Microsoft.

El de servicios públicos (-1.0%) retrocedió afectado por Duke Energy, Southern Company y American Electric Power.