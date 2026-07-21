España recupera el liderato del ranking FIFA tras ganar el Mundial; México sube al top 10

España, que el domingo se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, recuperó el primer puesto de la clasificación mundial FIFA, destronando a Argentina, a la que superó 1-0 en la final en East Rutherford (Nueva Jersey).

La Roja había abandonado el primer puesto del ranking en abril y ahora vuelve a lo más alto, indicó la Federación Internacional de Fútbol este lunes.

España figura ahora con 1995,88 puntos, mientras que Argentina queda con 1970,37, a 25 unidades, como segunda de un podio donde Francia es tercera (1948,97).

El Mundial 2026 recién terminado provocó varios cambios en el Top 10 de esta clasificación, a la que entra México (10º, +4), en detrimento de Alemania (12º, -2), eliminada en dieciseisavos de final por Paraguay.

Brasil (5º, +1), Marruecos (6º, +1) y Bélgica (8, +1) ganan un puesto, mientras que Portugal (7º, -2) y Países Bajos (9º, -1) bajan en el ranking.

La competición en Norteamérica sirvió de trampolín especialmente para dos selecciones: Suiza (14º, +5) y Noruega (19º, +12), que llegaron a cuartos de final y fueron eliminadas respectivamente por Argentina e Inglaterra (4ª).

Los noruegos alcanzan su mejor posición en la clasificación mundial desde 2011.

Cabo Verde, una de las sensaciones del torneo con su pase a dieciseisavos de final en su primera participación, sube tres puestos y es 64º.

El equipo que más puestos baja en el ranking después del Mundial es Túnez (57º, -12), que tuvo un torneo de pesadilla, en el que incluso llegó a cambiar de seleccionador en mitad de la competición.

Panamá (44º, -10), Uzbekistán (60º, -10) y Jordania (73º, -10) también sufren una caída importante después de su discreto paso por la Copa del Mundo.