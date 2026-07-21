Los máximos goleadores de la historia de la Copa Mundial de la FIFA

Concluido el Mundial 2026 el domingo 19 de julio con la victoria de España sobre Argentina, el francés Kylian Mbappé terminó como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles en 22 partidos disputados desde su debut en Rusia 2018.

La estrella francesa logró esta marca luego de anotar dos tantos en la segunda parte de su juego por el tercer lugar contra los ingleses el pasado sábado 18 de julio en Miami, Estados Unidos.

El delantero del Real Madrid rebasó en la tabla histórica de los goleadores de las Copas del Mundo al argentino Lionel Messi, con sus 21 goles en 33 partidos (desde Alemania 2006); al alemán Miroslav Klose, con 16 goles en 24 partidos (2002 a 2014); al brasileño Ronaldo, con 15 goles en 19 partidos (1998 a 2006); al bombardero Gerd Müller, con 14 goles en 13 partidos (1970 a 1974) y a Harry Kane, con sus 14 goles en 18 partidos (desde 2018).

Además, el futbolista de 27 años de edad ganó la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino de 39 años, que lleva 21 anotaciones en sus seis copas del mundo disputadas. Mbappé hizo historia en esta justa mundialista al convertirse en el único jugador en ganar este galardón en más de una ocasión.