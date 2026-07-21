SNAC exige integrar la IA a la revisión del T-MEC ante el Departamento del Trabajo de EU

Como parte de las actividades previas a las rondas bilaterales de revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) sostuvo reuniones con la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Lori Frazier Bearden y su equipo técnico, donde propuso la creación de mecanismos de cumplimiento con consecuencias automáticas, la revisión de un piso salarial regional referenciado al salario mínimo federal estadounidense y el establecimiento de una alianza trilateral de verificación laboral que integre a organizaciones de trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá.

Durante estos encuentros en Washington, la organización sindical, que representa a cerca de 25,000 trabajadores en 590 centros de trabajo dentro de la industria alimenticia y del comercio en México, también planteó ante funcionarios del Departamento del Trabajo, legisladores del Comité de Medios y dirigentes sindicales estadounidenses la necesidad de que la regulación de la tecnología y el fortalecimiento de los mecanismos de verificación laboral formen parte de la agenda formal de trabajo entre ambos países.

En las sesiones de trabajo, la delegación encabezada por su secretario general, Alejandro Martínez Araiza, expuso la incorporación de un apartado específico sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el empleo regional.

En entrevista Martínez Araiza explicó que "la última ola de deslocalización cruzó la frontera desde Asia. La siguiente es algorítmica. Hablamos de tecnologías que están cruzando fronteras de forma digital, desplazarán a millones de trabajadores en Norte América en los próximos diez años, sin visas, sin pagar impuestos, ni rendir cuentas a nadie. El T-MEC no tiene una sola regla para eso".

Para hacer frente a este escenario, la representación gremial planteó reglas de transparencia algorítmica, esquemas de reentrenamiento previos a eventuales despidos, el establecimiento de un dividendo tecnológico obligatorio y la definición de derechos digitales dentro del marco del tratado.

Al respecto, Martínez Araiza sostuvo que "los trabajadores debemos ser dueños de las tecnologías que pretenden sustituirnos. No le vamos a ganar a la máquina en todas las tareas, pero sí podemos hacer que trabaje y genere para nosotros. La innovación es un medio, no un fin, y su razón de ser es el ser humano".

Como insumo para las conversaciones con la autoridad laboral internacional, la representación gremial presentó la Carta de Derechos Digitales de 15 puntos que formalizó en sus estatutos internos.

Al concluir los encuentros en la capital estadounidense, el secretario general del gremio señaló que "el trabajo digno es el cimiento del comercio, y la tecnología será su próxima prueba. Fuimos a construir y fortalecer puentes con quienes pueden mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos en la región”.