Luis de la Fuente: el Mundial que se construyó desde las fuerzas básicas

España conquistó el Mundial 2026 de la mano de Luis de la Fuente, pero el trofeo no se logró sólo con la planeación técnica durante el partido de la final de la Copa del Mundo, sino que se gestionó desde las fuerzas básicas, al haber acompañado el desarrollo de buena parte de la generación que terminó levantando el trofeo

El recorrido del técnico dentro de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) comenzó casi por casualidad, luego de salir del Alavés y pasar varios meses sin encontrar equipo, vio en un periódico un anuncio en el que la Federación buscaba entrenador para la selección Sub-19, envió su currículum y obtuvo una oportunidad con un contrato inicial de tres meses y cumplió el objetivo de clasificar al equipo.

Ese fue el inicio de un proceso que lo llevó a dirigir la Sub-19, la Sub-21, la selección olímpica, con la que obtuvo la medalla de plata en Tokio 2020, y finalmente la selección absoluta.

El 90% del equipo español mantenía una relación de una década con el entrenador

A diferencia de otros seleccionadores, De la Fuente creció junto con la generación que ahora es campeona del mundo. Dirigió las selecciones Sub-19, Sub-21 y Sub-23, donde trabajó con futbolistas que hoy son la columna vertebral de España, entre ellos Unai Simón, Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Eric García y Yeremy Pino. Más tarde también acompañó el desarrollo de jóvenes como Gavi y Lamine Yamal, ya como seleccionador absoluto.

Ese conocimiento previo se convirtió en una ventaja competitiva, pues cuando asumió el liderazgo de la Selección española en 2022 no necesitó empezar de cero, ya conocía cómo respondían sus jugadores bajo presión, cuáles eran sus fortalezas y cómo se relacionaban entre ellos. En una entrevista con FIFA reconoció que con cerca del 90% del plantel mantenía una relación de entre 10 y 12 años, lo que generó un nivel de confianza difícil de construir en pocos meses.

He vivido todo ese desarrollo, hemos crecido juntos… Va más allá de esa relación entrenador-jugador o jugador-entrenador. Hay algo mucho más intenso. Y creo que es una de nuestras fortalezas: saber que el conocimiento que tenemos mutuo nos da la tranquilidad de exigirnos al grado hasta el que podemos ofrecer”.

El seleccionador español Luis De La Fuente levanta el trofeo de la Copa Mundial junto a sus compañeros mientras celebran la victoria.Foto: Reuters

Una lección para la gestión del talento

La historia de Luis de la Fuente también deja una enseñanza para las organizaciones, muchas empresas destinan recursos a desarrollar talento, pero pocas mantienen la continuidad de quienes lideran ese proceso. España hizo ambas cosas: formó a sus futbolistas desde las categorías inferiores y promovió al entrenador que conocía mejor a esa generación.

El resultado fue un proyecto con una identidad clara y relaciones construidas durante más de una década. Antes del Mundial ya había dado frutos con el Campeonato Europeo Sub-19, el Europeo Sub-21, la medalla de plata olímpica, la UEFA Nations League y la Eurocopa 2024. El título mundial fue la culminación de ese proceso, no el punto de partida.

En un entorno donde suele buscarse resultados inmediatos, la gestión de Luis de la Fuente demuestra que el desarrollo del talento requiere tiempo, continuidad y conocimiento profundo de las personas. España no solo llegó al Mundial con una generación brillante; llegó con un entrenador que había crecido junto a ella y esa puede haber sido una de las mayores ventajas competitivas del campeón del mundo.