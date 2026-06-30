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Merz defiende a la selección de Alemania tras derrota contra Paraguay en el Mundial 2026
El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, llamó este martes a sus compatriotas a ser solidarios con la selección de fútbol, muy criticada tras su derrota, la víspera, contra Paraguay en el Mundial de fútbol.
El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, llamó este martes a sus compatriotas a ser solidarios con la selección de fútbol, muy criticada tras su derrota, la víspera, contra Paraguay en el Mundial de fútbol.
"Festejamos los éxitos juntos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Es lo que nos hace fuertes, cualquiera que lleve el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas", escribió Merz en X.
También él fue objeto de burlas en X por un primer mensaje, en el que había juzgado que la Mannschaft había "entusiasmado" al país durante este Mundial.
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El tabloide Bild tachó de "ridícula" la publicación del canciller, y comparó la derrota de la selección alemana con el declive económico del país.
"La derrota brutal frente a Paraguay (...), el entrenador, la actitud y la actuación de los jugadores alemanes son indicativos del estado de ánimo de todo un país", señaló Bild, refiriéndose a un país de "segunda" con una economía sumida en una "espiral descendiente".