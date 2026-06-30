Peso mexicano avanza levemente frente dólar en mercado atento a conversaciones de EU e Irán

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local muestra pocos cambios en un mercado ⁠cauteloso por noticias de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Doha, con un alto el fuego provisional.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4571 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4721 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejor de 1.50 centavos o de 0.09 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5044 unidades y un nivel mínimo de 17.4297. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, sube 0.11% a 101.21 puntos.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz se desplomó tras haberse recuperado un poco, luego de que Estados Unidos e Irán reanudaron las hostilidades el fin de semana durante cuatro días, debido a exigencias de Irán para que los barcos informaran sus rutas.

"La reanudación de las conversaciones de paz luego de algunos enfrentamientos durante el fin de semana permiten que los operadores vuelvan a mirar hacia los datos macroeconómicos y la trayectoria de tasas de la Fed", dijo en un reporte el broker Pepperstone.