Los sótanos del poder

Todo los que digas debe ser verdad, pero no todas las verdades deben decirse. Voltaire

Siempre habrá tiranos que jalan demasiado la cuerda, ante la evidencia de la violencia física y por supuesto sicológica, del más alto nivel un ex director de petróleos mexicanos causa un escándalo por lo que todos hemos observado en un video en las redes sociales, ya no tan benditas, por cierto, para algunos actores de ese reparto del poder y del dinero en tiempos convulsos.

Con nombre y apellido, Víctor Rodríguez Padilla ha dado una nota que alerta no solo a colectivos de mujeres defensoras de su género, sino hasta al gabinete presidencial, porque los cuestionamientos son más que obvios, ¿será que la renuncia vino a consecuencia de estos hechos consumados en contra de su esposa?

Año y medio al frente de la empresa paraestatal, que nos lo “vendieron” como un excelente académico, y ante lo evidente no nos queda más que recular en el análisis, no era por ahí que desconocía, que iba de nuevo a la academia, por cierto, negación hoy del cargo que nunca se formalizó.

Mientras la mayoría está volteando a ver los partidos del mundial de futbol, que aplica en la lógica, el caso de Rodríguez Padilla nos deja al desnudo la fragilidad de quienes detentan el poder, los excesos en los sótanos de los haberes, pero también aparejada con la incompetencia y la inutilidad de conejos sacados de un sombrero, ante la pobreza de una baraja desgastada.

Nunca entró en funciones en su nueva responsabilidad en la Secretaria de Energia se afirma, pero estamos muy distantes de conocer la verdad, porque como bien afirmaba Voltaire, “no todas las verdades deben decirse”; cuantimás en la confrontación cuando él afirma que estaba trabajando ya en el Instituto de Electricidad y Energías Limpias como su director.

Debería ser procesado por violencia contra su esposa, quien seguramente la exposición ante quienes hemos visto el video, tendrá el apoyo y la solidaridad de su familia, hijos por supuesto, para denunciar en las instancias legales a quien no puede tener a su lado más.

Pero también ahora hay que ir más allá, aunque estamos lejos de ver sacrificios o entregas de quienes delinquen, o son presuntos responsables de desvíos de recursos, o entregas de contratos a empresas fantasmas como en el ISSSTE.

Solo se abren carpetas de investigación, se aplican medidas precautorias blandas, y desaparecen por el polvo que se acumula en esos insospechados sótanos del poder político y económico que continúa dando dolores de cabeza a la actual administración federal.

Una vez más la oportunidad es única, para castigar de manera ejemplar a un servidor público del más alto nivel en México, que el manto de la impunidad no sea una vez más la constante, porque hay enojo ante la violencia familiar; ya no imaginemos sus declaraciones que no fueron dimensionadas en su momento, al frente de PEMEX, cuando afirmaba que no le hacían caso, no le reportaban, en alusión a incidentes extraordinarios en refinerías y ductos de la paraestatal mexicana, que por si misma es un problema mayúsculo.

Hay que sumar otras negaciones en su paso por esa instancia no menor, porque una entrega recepción del tamaño de la petrolera, no se realiza de la noche a la mañana; son tantas las responsabilidades ante la desaparición de subsidiarias, que ese cantar también debiera transparentarse pronto.

ENTRE LÍNEAS

Estar atentos por los tiempos y las circunstancias que giran en torno a la revisión del T-MEC con los Estados Unidos de Norteamérica; no todo es futbol, goles y victorias o derrotas en una cancha de juego, también los tres países fijan posturas y el estirar las negociaciones traerán noticias pronto, quizá no las esperadas para México.