Día Internacional de las Redes Sociales 2026: 8 de cada 10 personas con smartphone en México las usan

Las redes sociales forman parte de la rutina digital de la mayoría de las personas que utilizan un teléfono inteligente en México. En 2025, el 80.4% de las personas usuarias de smartphones accedió a este tipo de aplicaciones, una proporción que las ubica como la segunda categoría más utilizada, solo detrás de la mensajería instantánea, con una penetración de 90.6%, según la ENDUTIH, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 también muestra que el uso de estas plataformas se ha generalizado entre la población usuaria de teléfonos inteligentes. Tanto mujeres como hombres registran el mismo nivel de utilización (80.4%), lo que refleja que las redes sociales forman parte de los hábitos digitales cotidianos sin diferencias relevantes por sexo.

El alcance de las redes sociales está estrechamente relacionado con el predominio del smartphone como principal dispositivo de acceso a internet. En 2025, el 97.3% de las personas usuarias de internet se conectó mediante un teléfono celular inteligente, muy por encima de otros equipos como los televisores inteligentes (50.0%) o las computadoras (36.2%).

Esta preferencia explica por qué la interacción social, el consumo de contenidos y la comunicación digital ocurren, principalmente, desde dispositivos móviles.

Adultos mayores: el nuevo motor del crecimiento virtual

Aunque las personas de entre 15 y 24 años continúan siendo el grupo con mayor uso de internet (97.6%), la transformación más significativa del ecosistema digital mexicano ocurre entre la población de mayor edad.

En la última década, el porcentaje de personas de 75 años y más que utiliza internet pasó de 3.0% a 30.3%, mientras que entre quienes tienen de 65 a 74 años el indicador alcanzó 57.8% en 2025. Este crecimiento amplía de manera sostenida el universo de personas con acceso potencial a las redes sociales y otros servicios digitales.

En el marco del Día Internacional de las Redes Sociales, estas cifras muestran que las plataformas sociales han dejado de ser un espacio concentrado en los segmentos más jóvenes para convertirse en un entorno de uso cada vez más transversal.

Con niveles de adopción similares entre mujeres y hombres y una incorporación acelerada de los adultos mayores al entorno digital, las redes sociales continúan ampliando su alcance como uno de los principales canales de comunicación, información y creación de comunidades en México.