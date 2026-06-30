5 lecciones de liderazgo que deja la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha dejado lecciones que van más allá del terreno de juego. La forma en que el equipo ha gestionado la presión, la comunicación y el trabajo en equipo ofrece aprendizajes que se aplican al liderazgo en las organizaciones.

Tanto en el futbol como en las organizaciones, aprender a liderar bajo estas situaciones es vital, ya que un exceso de análisis o una mala toma de decisiones bajo presión puede afectar el desempeño del equipo.

En este contexto, el modelo de liderazgo situacional, desarrollado por Paul Hersey y Ken Blanchard, explica que el estilo de liderazgo debe adaptarse al nivel de desarrollo y autonomía de cada integrante del equipo.

Por ello, estas son algunas lecciones que ha dejado la Selección Mexicana durante su participación en el Mundial.

5 lecciones de liderazgo que deja la Selección Mexicana

Los primeros partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 no solo han sido emocionantes, sino que también tienen lecciones que se asimilan a las organizaciones.

1. Adaptar el liderazgo:

Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana adecua el estilo de liderazgo con base en la situación es necesaria para evitar sobreexigencia en momentos que no lo requieran, una característica del liderazgo situacional.

Aunque el director técnico admite que es sumamente estricto cuando se amerita la ocasión, también comenta que tiene interacciones más genuinas con su equipo.

Mi experiencia y evolución como persona me permite relajarme. Soy duro y estricto cuando tengo que serlo, pero soy muy afable y simpático hasta cuando bromeo. Ellos han encontrado un entrenador, quizá no un padre, pero sí un abuelo y les bromeo mucho, pero también soy exigente”, mencionó Javier Aguirre en la conferencia de prensa después de la victoria ante la selección de Chequia.

2. Trabajar en equipo:

Aprender a trabajar en equipo es importante ante cualquier situación, sobre todo si se enfoca en un fin común, como en el caso del futbol; anotar un gol.

En este contexto, los jugadores han destacado por trabajar juntos y lograr marcar más de un gol, como en el partido de México contra Chequia.

“Estoy muy tranquilo, tengo un grupo de jóvenes solidarios que dejaron el egoísmo que se genera en la individualidad del futbol”, explicó Javier Aguirre.

3. Enfocarse en el presente:

Debido a la euforia, tensión y situaciones que suceden durante un partido, centrarse en el pasado no es una opción. Al igual que en las organizaciones, enfocarse en un error conlleva al desgaste mental.

Javier Aguirre ha mencionado que en estos momentos de presión es necesario tener un estado emocional adecuado para no sentirse desmotivado ante la reacción y comentarios de los asistentes.

“Lo que importa es lo que sigue, mañana se olvida esto…no se detienen (el equipo) en lo que acaban de hacer, sino en lo que viene…incluso en los abucheos, porque la afición es exigente”.

4. Priorizar la salud mental:

Cuando los resultados dependen del equipo y existe presión y expectativas de por medio, puede incrementar el estrés y el miedo al fracaso. En las empresas, esto implica generar espacios donde los equipos puedan gestionar la presión sin comprometer su bienestar.

Bajo este contexto, Javier Aguirre ha mencionado el diversas ocasiones el valor que tiene la salud mental de los jugadores durante los partidos.

No solamente es futbol, sino que también hay que tener un equilibrio emocional ante 100,000 personas o ante mil millones de personas que te están viendo, ante cualquier injusticia o accidente del futbol”, mencionó el director técnico previo a la inauguración del Mundial 2026.

5. La edad no es una barrera:

Convivir hasta con cuatro generaciones distintas es común en las organizaciones y en el caso de la Selección Mexicana, la variación de edad no se muestra como un obstáculo, sino como un complemento entre habilidades y experiencia.

En este contexto, el rango de edad de la selección va desde los 17 años, edad del jugador Gilberto Mora, hasta los 40 años, edad del portero Guillermo Ochoa. Esto demuestra que tener un equipo con diversidad generacional impulsa mejores resultados.

Más allá de los resultados, la experiencia y desempeño de la Selección Mexicana, muestra que la adaptación ante la situación, la inteligencia emocional y la confianza son habilidades que también pueden marcar la diferencia en las generaciones.