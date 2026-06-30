México y Canadá ya firmaron ampliar el T-MEC por 16 años: Sheinbaum explica qué pasa si no se extiende

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles se realizará una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para abordar el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo del gobierno de renovarlo por 16 ⁠años o iniciar un proceso de revisiones anuales que duraría una década antes de un potencial fin del acuerdo comercial.

Sheinbaum Pardo anunció en su habitual conferencia amañanera de martes ⁠que México firmó una ⁠carta para que el T-MEC se amplíe 16 años, y reveló que también lo hizo Canadá.

Además aclaró que el tratado contempla distintos mecanismos de revisión y que una de las posibilidades es extender su vigencia por otros 16 años, aunque enfatizó que cualquier modificación de fondo requeriría la aprobación de los congresos de los tres países.

"Puede haber varias opciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Si hubiera un cambio mayor tendría que pasar por los congresos de los tres países, o sea que no vemos muy probable un cambio mayor", sostuvo la primera mandataria.

Explicó que, si no existen modificaciones sustanciales al acuerdo, comenzará un proceso formal de revisión, mientras continúan las conversaciones técnicas entre los tres gobiernos.

Asimismo, anunció que próximamente arribará a México un equipo del gobierno estadounidense para continuar las mesas de trabajo con la Secretaría de Economía.

Confía en continuidad del acuerdo comercial

Sheinbaum Pardo reiteró que México mantiene una posición favorable a la permanencia del tratado y sostuvo que los tres países obtienen beneficios económicos de su continuidad.

"Los tres países nos conviene el tratado: a Canadá, a México y, por supuesto, también a Estados Unidos", afirmó.

Como ejemplo, señaló que el aumento en el precio de los automóviles en Estados Unidos, cercano al 30%, está relacionado, entre otros factores, con los aranceles aplicados actualmente a la industria automotriz, así como al acero y al aluminio.

México mantiene diálogo con Canadá y Estados Unidos

Respecto a la relación con Canadá, la mandataria indicó que existe una comunicación constante y recordó la reciente visita del primer ministro canadiense a México, acompañada por empresarios.

"Hay mucho avance. Incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como inversiones", señaló.

Al referirse a la posición de Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal reconoció que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una política comercial proteccionista basada en la imposición de aranceles.

"Todos sabemos que la posición del presidente Trump es establecer aranceles a todo el mundo. Es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde su entrada a la presidencia", dijo.

No obstante, destacó que las conversaciones con Washington han sido constantes y precisó que las discusiones se han limitado exclusivamente a temas comerciales.

Empresarios, principales defensores del T-MEC

Durante su conferencia de prensa matutina sostuvo que uno de los principales factores a favor de la continuidad del tratado es el respaldo del sector empresarial de los tres países, debido a la integración de las cadenas de producción en América del Norte.

"Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, Canadá y Estados Unidos y que producen bienes en cadenas de producción vinculadas con los tres países", expresó.

Finalmente, Sheinbaum llamó a esperar los resultados de la reunión de este miércoles y reiteró que el gobierno mexicano ha realizado todas las gestiones necesarias para defender el acuerdo comercial.